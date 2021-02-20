https://ria.ru/20210220/aktsii-1598294812.html
Власти напомнили об ответственности за призывы выйти на незаконные акции
Власти напомнили об ответственности за призывы выйти на незаконные акции
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к участию в незаконных массовы акциях. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:20
2021-02-20T11:20
2021-02-20T11:20
россия
ив роше
алексей навальный
москва
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к участию в незаконных массовы акциях."В связи с распространением призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура города Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Прокуратура считает необходимым предупредить, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.В субботу Алексей Навальный примет участие в двух судебных заседаниях – по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. После заседания 2 февраля, по итогам которого Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима, в столице прошли несогласованные акции, однако после этого подобные мероприятия не проводились.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598293996.html
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