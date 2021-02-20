Онлайн-конференция о сотрудничестве с Африкой
24 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в преддверии форума "Сотрудничество с Африкой в области развития в постковидную эпоху", организованного Российским университетом дружбы народов и Институтом Африки РАН.
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Участники:
- президент Института Африки РАН, заведующий кафедрой африканистики и арабистики РУДН Алексей ВАСИЛЬЕВ;
- заведующий кафедрой теории и истории международных отношений РУДН, профессор МГИМО, профессор СПбГУ Денис ДЕГТЕРЕВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол, научный сотрудник Института Африки РАН Сергей НЕНАШЕВ;
- профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН, президент Общества дружбы народов России и Эфиопии Ныгусие Вольде Микаель КАССАЕ;
- член Организационного комитета конференции Клэр Аюма АМУХАЙА;
- профессор Университета Оттавы, Университета Карлтон, Университета Массачусетса в Бостоне, ведущий эксперт по международным отношениям в Африке Тимоти ШО;
- профессор Университета Витс, ведущий эксперт по конфликтам и политическому процессу в Африке Гилберт ХАДИАГАЛА.
В 2020 году Африка, как и весь мир, вступила в период потрясений, связанных с пандемией и столкнулась с ее последствиями для здравоохранения, экономики, образования и политического единства стран континента. В рамках мероприятия речь пойдет о вакцинации населения, перестройке образовательных программ, массовом внедрении информационных технологий и кибербезопасности.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Института Африки РАН, заведующий кафедрой африканистики и арабистики РУДН Алексей ВАСИЛЬЕВ;
- заведующий кафедрой теории и истории международных отношений РУДН, профессор МГИМО, профессор СПбГУ Денис ДЕГТЕРЕВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол, научный сотрудник Института Африки РАН Сергей НЕНАШЕВ;
- профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН, президент Общества дружбы народов России и Эфиопии Ныгусие Вольде Микаель КАССАЕ;
- член Организационного комитета конференции Клэр Аюма АМУХАЙА;
- профессор Университета Оттавы, Университета Карлтон, Университета Массачусетса в Бостоне, ведущий эксперт по международным отношениям в Африке Тимоти ШО;
- профессор Университета Витс, ведущий эксперт по конфликтам и политическому процессу в Африке Гилберт ХАДИАГАЛА.
В 2020 году Африка, как и весь мир, вступила в период потрясений, связанных с пандемией и столкнулась с ее последствиями для здравоохранения, экономики, образования и политического единства стран континента. В рамках мероприятия речь пойдет о вакцинации населения, перестройке образовательных программ, массовом внедрении информационных технологий и кибербезопасности.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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