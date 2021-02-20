https://ria.ru/20210220/afrika-1598298781.html

Онлайн-конференция о сотрудничестве с Африкой

Онлайн-конференция о сотрудничестве с Африкой

24 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в преддверии форума "Сотрудничество с Африкой в области развития в постковидную эпоху", организованного Российским университетом дружбы народов и Институтом Африки РАН.

2021-02-20T11:37

2021-02-20T11:37

2021-02-20T11:37

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Института Африки РАН, заведующий кафедрой африканистики и арабистики РУДН Алексей ВАСИЛЬЕВ;- заведующий кафедрой теории и истории международных отношений РУДН, профессор МГИМО, профессор СПбГУ Денис ДЕГТЕРЕВ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол, научный сотрудник Института Африки РАН Сергей НЕНАШЕВ;- профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН, президент Общества дружбы народов России и Эфиопии Ныгусие Вольде Микаель КАССАЕ;- член Организационного комитета конференции Клэр Аюма АМУХАЙА;- профессор Университета Оттавы, Университета Карлтон, Университета Массачусетса в Бостоне, ведущий эксперт по международным отношениям в Африке Тимоти ШО;- профессор Университета Витс, ведущий эксперт по конфликтам и политическому процессу в Африке Гилберт ХАДИАГАЛА.В 2020 году Африка, как и весь мир, вступила в период потрясений, связанных с пандемией и столкнулась с ее последствиями для здравоохранения, экономики, образования и политического единства стран континента. В рамках мероприятия речь пойдет о вакцинации населения, перестройке образовательных программ, массовом внедрении информационных технологий и кибербезопасности.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы