https://ria.ru/20210220/afganistan-1598335795.html

Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО

Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО

Кабул ожидает от НАТО и США ответственного подхода при выводе войск, это подразумевает недопущение хаоса и финансовую поддержку стране, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:08

2021-02-20T14:08

2021-02-20T14:08

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул ожидает от НАТО и США ответственного подхода при выводе войск, это подразумевает недопущение хаоса и финансовую поддержку стране, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад.Он пояснил, что сейчас "военные действия в Афганистане почти на 100% ведутся афганскими вооруженными силами", то есть присутствие иностранных войск "больше не является решающим... поскольку международные силы больше не сражаются"."Вместе с тем мы ожидаем от НАТО и США ответственного подхода в контексте вывода их войск, что означает недопущение хаоса, а также финансовую поддержку как службам безопасности Афганистана, так и его экономике... Чего мы ожидаем от США и НАТО, так это ответственного подхода, принятия решений на основе реальной ситуации на земле, а не политических соображений, выгоды", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210214/nato-1597411869.html

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нато, афганистан, сша, в мире