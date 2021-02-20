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Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
Кабул ожидает от НАТО и США ответственного подхода при выводе войск, это подразумевает недопущение хаоса и финансовую поддержку стране, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:08
2021-02-20T14:08
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул ожидает от НАТО и США ответственного подхода при выводе войск, это подразумевает недопущение хаоса и финансовую поддержку стране, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад.Он пояснил, что сейчас "военные действия в Афганистане почти на 100% ведутся афганскими вооруженными силами", то есть присутствие иностранных войск "больше не является решающим... поскольку международные силы больше не сражаются"."Вместе с тем мы ожидаем от НАТО и США ответственного подхода в контексте вывода их войск, что означает недопущение хаоса, а также финансовую поддержку как службам безопасности Афганистана, так и его экономике... Чего мы ожидаем от США и НАТО, так это ответственного подхода, принятия решений на основе реальной ситуации на земле, а не политических соображений, выгоды", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210214/nato-1597411869.html
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нато, афганистан, сша, в мире

Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО

14:08 20.02.2021
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул ожидает от НАТО и США ответственного подхода при выводе войск, это подразумевает недопущение хаоса и финансовую поддержку стране, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад.
Он пояснил, что сейчас "военные действия в Афганистане почти на 100% ведутся афганскими вооруженными силами", то есть присутствие иностранных войск "больше не является решающим... поскольку международные силы больше не сражаются".
"Роль международных сил НАТО и войск США в борьбе с талибами и террористами значительно снизилась... Поэтому я не считаю, что присутствие американских сил в Афганистане имеет большое значение для военных действий", - заявил посол.
"Вместе с тем мы ожидаем от НАТО и США ответственного подхода в контексте вывода их войск, что означает недопущение хаоса, а также финансовую поддержку как службам безопасности Афганистана, так и его экономике... Чего мы ожидаем от США и НАТО, так это ответственного подхода, принятия решений на основе реальной ситуации на земле, а не политических соображений, выгоды", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 11:54
Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана
 
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