Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул ожидает от НАТО и США ответственного подхода при выводе войск, это подразумевает недопущение хаоса и финансовую поддержку стране, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад.
Он пояснил, что сейчас "военные действия в Афганистане почти на 100% ведутся афганскими вооруженными силами", то есть присутствие иностранных войск "больше не является решающим... поскольку международные силы больше не сражаются".
"Роль международных сил НАТО и войск США в борьбе с талибами и террористами значительно снизилась... Поэтому я не считаю, что присутствие американских сил в Афганистане имеет большое значение для военных действий", - заявил посол.
"Вместе с тем мы ожидаем от НАТО и США ответственного подхода в контексте вывода их войск, что означает недопущение хаоса, а также финансовую поддержку как службам безопасности Афганистана, так и его экономике... Чего мы ожидаем от США и НАТО, так это ответственного подхода, принятия решений на основе реальной ситуации на земле, а не политических соображений, выгоды", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
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