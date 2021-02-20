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Адвокаты Навального вышли из здания суда через черный ход
Адвокаты Навального вышли из здания суда через черный ход
Адвокаты Алексея Навального покинули суд через черный ход, отказавшись от комментариев журналистам на улице, передает корреспондент РИА Новости от Бабушкинского РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T20:59
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ив роше
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москва
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального покинули суд через черный ход, отказавшись от комментариев журналистам на улице, передает корреспондент РИА Новости от Бабушкинского суда Москвы.Как передает корреспондент, пресса тем не менее продолжает ждать его защитников у здания суда.По решению суда Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
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ив роше, алексей навальный, москва, происшествия

Адвокаты Навального вышли из здания суда через черный ход

20:59 20.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАдвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова
Адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального покинули суд через черный ход, отказавшись от комментариев журналистам на улице, передает корреспондент РИА Новости от Бабушкинского суда Москвы.
Как передает корреспондент, пресса тем не менее продолжает ждать его защитников у здания суда.
По решению суда Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.
По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
Чрезмерно мягкое – прокурор о наказании Навального по делу ветерана - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 20:13
Прокурор сочла наказание для Навального по делу о клевете слишком мягким
 
Ив РошеАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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