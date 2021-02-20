https://ria.ru/20210220/advokaty-1598423691.html

Адвокаты Навального вышли из здания суда через черный ход

Адвокаты Навального вышли из здания суда через черный ход

Адвокаты Алексея Навального покинули суд через черный ход, отказавшись от комментариев журналистам на улице, передает корреспондент РИА Новости от Бабушкинского РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T20:59

2021-02-20T20:59

2021-02-20T20:59

ив роше

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального покинули суд через черный ход, отказавшись от комментариев журналистам на улице, передает корреспондент РИА Новости от Бабушкинского суда Москвы.Как передает корреспондент, пресса тем не менее продолжает ждать его защитников у здания суда.По решению суда Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598418597.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, алексей навальный, москва, происшествия