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Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
Адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, отказавшись от комментариев, вновь зашли в здание Бабушкинского суда, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:49
2021-02-20T13:59
россия
ив роше
владимир путин
германия
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, отказавшись от комментариев, вновь зашли в здание Бабушкинского суда, передаёт корреспондент РИА Новости.Около полутора часов назад здесь завершилось выездное заседание Мосгорсуда, на которому Навальному утвердили замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный - теперь ему предстоит отправиться в колонию на 2,5 года. На 14.00 намечено заседание по другому делу против Навального - о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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россия, ив роше, владимир путин, германия, алексей навальный, происшествия

Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете

13:49 20.02.2021 (обновлено: 13:59 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, отказавшись от комментариев, вновь зашли в здание Бабушкинского суда, передаёт корреспондент РИА Новости.
Около полутора часов назад здесь завершилось выездное заседание Мосгорсуда, на которому Навальному утвердили замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный - теперь ему предстоит отправиться в колонию на 2,5 года. На 14.00 намечено заседание по другому делу против Навального - о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
13:27
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РоссияИв РошеВладимир ПутинГерманияАлексей НавальныйПроисшествия
 
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