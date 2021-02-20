https://ria.ru/20210220/advokaty-1598332494.html

Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете

Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете

Адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, отказавшись от комментариев, вновь зашли в здание Бабушкинского суда, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:49

2021-02-20T13:49

2021-02-20T13:59

россия

ив роше

владимир путин

германия

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, отказавшись от комментариев, вновь зашли в здание Бабушкинского суда, передаёт корреспондент РИА Новости.Около полутора часов назад здесь завершилось выездное заседание Мосгорсуда, на которому Навальному утвердили замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный - теперь ему предстоит отправиться в колонию на 2,5 года. На 14.00 намечено заседание по другому делу против Навального - о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598327961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, владимир путин, германия, алексей навальный, происшествия