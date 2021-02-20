Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
13:49 20.02.2021 (обновлено: 13:59 20.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, отказавшись от комментариев, вновь зашли в здание Бабушкинского суда, передаёт корреспондент РИА Новости.
Около полутора часов назад здесь завершилось выездное заседание Мосгорсуда, на которому Навальному утвердили замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный - теперь ему предстоит отправиться в колонию на 2,5 года. На 14.00 намечено заседание по другому делу против Навального - о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.