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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210220/abkhaziya--1598399844.html
В абхазских храмах приостановили богослужения
В абхазских храмах приостановили богослужения
Богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви, при этом храмы остаются открытыми для прихожан, сообщил... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:36
2021-02-20T19:11
религия и мировоззрение
религия
россия
грузинская православная церковь
русская православная церковь
абхазия
сухум
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СУХУМ, 20 фев – РИА Новости. Богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви, при этом храмы остаются открытыми для прихожан, сообщил в эфире абхазского телевидения глава АПЦ, иерей Виссарион (Аплиаа).Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Духовную жизнь региона стала восстанавливать небольшая группа местных приходских священников. Они составили епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Тогда же при поддержке Русской церкви несколько абхазов получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан. Помимо этого, в Абхазии по благословению архиереев РПЦ служат священники из России."Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах - ред.)", - сказал иерей.При этом отец Виссарион отметил, что не стал приостанавливать богослужения в главном кафедральном соборе в Сухуме. "Я в нем служил и до войны, и после войны, поэтому каноническое право имеет кафедральный собор", - добавил он.Глава АПЦ также напомнил, что во время Великой Отечественной войны грузинские власти ввели АПЦ в ГПЦ без соборного и канонического решения. Он выразил надежду на то, что московский патриархат решит церковную ситуацию в Абхазии, определив статус АПЦ. "Канонический статус этих священников (рукоположенных РПЦ - ред.) должен быть определен. Самое главное, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью грузинской церкви, мы не были частью грузинской церкви и не будем", - заявил глава АПЦ.В 2009 году Виссарион Аплиаа зарегистрировал новую церковную структуру — Абхазскую православную церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую православную церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.
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религия, россия, грузинская православная церковь, русская православная церковь, абхазия, сухум

В абхазских храмах приостановили богослужения

18:36 20.02.2021 (обновлено: 19:11 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкХрам Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхны в Абхазии
Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхны в Абхазии - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СУХУМ, 20 фев – РИА Новости. Богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви, при этом храмы остаются открытыми для прихожан, сообщил в эфире абхазского телевидения глава АПЦ, иерей Виссарион (Аплиаа).
Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Духовную жизнь региона стала восстанавливать небольшая группа местных приходских священников. Они составили епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Тогда же при поддержке Русской церкви несколько абхазов получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан. Помимо этого, в Абхазии по благословению архиереев РПЦ служат священники из России.
"Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах - ред.)", - сказал иерей.
При этом отец Виссарион отметил, что не стал приостанавливать богослужения в главном кафедральном соборе в Сухуме. "Я в нем служил и до войны, и после войны, поэтому каноническое право имеет кафедральный собор", - добавил он.
Глава АПЦ также напомнил, что во время Великой Отечественной войны грузинские власти ввели АПЦ в ГПЦ без соборного и канонического решения. Он выразил надежду на то, что московский патриархат решит церковную ситуацию в Абхазии, определив статус АПЦ. "Канонический статус этих священников (рукоположенных РПЦ - ред.) должен быть определен. Самое главное, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью грузинской церкви, мы не были частью грузинской церкви и не будем", - заявил глава АПЦ.
В 2009 году Виссарион Аплиаа зарегистрировал новую церковную структуру — Абхазскую православную церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую православную церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.
Сухум - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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