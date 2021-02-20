https://ria.ru/20210220/abkhaziya--1598399844.html

В абхазских храмах приостановили богослужения

В абхазских храмах приостановили богослужения

Богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви, при этом храмы остаются открытыми для прихожан, сообщил... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:36

2021-02-20T18:36

2021-02-20T19:11

религия и мировоззрение

религия

россия

грузинская православная церковь

русская православная церковь

абхазия

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579634839_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b48900fc9729a0b04f313531f91698d9.jpg

СУХУМ, 20 фев – РИА Новости. Богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви, при этом храмы остаются открытыми для прихожан, сообщил в эфире абхазского телевидения глава АПЦ, иерей Виссарион (Аплиаа).Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Духовную жизнь региона стала восстанавливать небольшая группа местных приходских священников. Они составили епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Тогда же при поддержке Русской церкви несколько абхазов получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан. Помимо этого, в Абхазии по благословению архиереев РПЦ служат священники из России."Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах - ред.)", - сказал иерей.При этом отец Виссарион отметил, что не стал приостанавливать богослужения в главном кафедральном соборе в Сухуме. "Я в нем служил и до войны, и после войны, поэтому каноническое право имеет кафедральный собор", - добавил он.Глава АПЦ также напомнил, что во время Великой Отечественной войны грузинские власти ввели АПЦ в ГПЦ без соборного и канонического решения. Он выразил надежду на то, что московский патриархат решит церковную ситуацию в Абхазии, определив статус АПЦ. "Канонический статус этих священников (рукоположенных РПЦ - ред.) должен быть определен. Самое главное, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью грузинской церкви, мы не были частью грузинской церкви и не будем", - заявил глава АПЦ.В 2009 году Виссарион Аплиаа зарегистрировал новую церковную структуру — Абхазскую православную церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую православную церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.

https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596786900.html

россия

абхазия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, грузинская православная церковь, русская православная церковь, абхазия, сухум