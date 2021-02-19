https://ria.ru/20210219/zhizni-1598130365.html

Человечество потеряло двадцать миллионов лет жизни из-за коронавируса

Человечество потеряло двадцать миллионов лет жизни из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса человечество потеряло миллионы лет жизни, считают ученые из Университета Помпеу Фабра (Испания). Их исследование опубликовали в... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:35

2021-02-19T10:35

2021-02-19T13:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

scientific reports

тайвань

швеция

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дания

бельгия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса человечество потеряло миллионы лет жизни, считают ученые из Университета Помпеу Фабра (Испания). Их исследование опубликовали в журнале Scientific Reports.Для расчетов ученые взяли данные по числу скончавшихся от COVID-19 в 81 стране и проанализировали разницу между возрастом, когда умерли эти люди, и средней продолжительностью жизни в каждой из стран.При этом применялся метод под названием "Потерянные годы жизни" (YLL) — он позволяет оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно.Исследователи подчеркнули, что не учитывали количество лет, потерянных из-за смертей, лишь косвенно связанных с COVID-19. Однако, отметили они, те, кто умер от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, из-за пандемии потеряли больше лет жизни.Как пишет The Daily Mail, самой пострадавшей страной (при пересчете потерянных из-за COVID-19 лет жизни на одну смерть) оказался Непал — его жители потеряли в среднем около 26 лет. В пятерку вошли также Тайвань, Боливия, Сальвадор и Доминиканская Республика.Лучше ситуация в Бельгии, Дании, Люксембурге, Словении, Швеции и Швейцарии — там на одну смерть от COVID-10 люди теряли менее десяти лет жизни.

https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597889299.html

https://ria.ru/20210217/vymiranie-1597773312.html

тайвань

швеция

непал

дания

бельгия

боливия

швейцария

сальвадор

словения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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