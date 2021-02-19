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https://ria.ru/20210219/zhizni-1598130365.html
Человечество потеряло двадцать миллионов лет жизни из-за коронавируса
Человечество потеряло двадцать миллионов лет жизни из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса человечество потеряло миллионы лет жизни, считают ученые из Университета Помпеу Фабра (Испания). Их исследование опубликовали в... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:35
2021-02-19T13:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
scientific reports
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса человечество потеряло миллионы лет жизни, считают ученые из Университета Помпеу Фабра (Испания). Их исследование опубликовали в журнале Scientific Reports.Для расчетов ученые взяли данные по числу скончавшихся от COVID-19 в 81 стране и проанализировали разницу между возрастом, когда умерли эти люди, и средней продолжительностью жизни в каждой из стран.При этом применялся метод под названием "Потерянные годы жизни" (YLL) — он позволяет оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно.Исследователи подчеркнули, что не учитывали количество лет, потерянных из-за смертей, лишь косвенно связанных с COVID-19. Однако, отметили они, те, кто умер от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, из-за пандемии потеряли больше лет жизни.Как пишет The Daily Mail, самой пострадавшей страной (при пересчете потерянных из-за COVID-19 лет жизни на одну смерть) оказался Непал — его жители потеряли в среднем около 26 лет. В пятерку вошли также Тайвань, Боливия, Сальвадор и Доминиканская Республика.Лучше ситуация в Бельгии, Дании, Люксембурге, Словении, Швеции и Швейцарии — там на одну смерть от COVID-10 люди теряли менее десяти лет жизни.
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597889299.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, scientific reports, тайвань, швеция, непал, дания, бельгия, боливия, швейцария, сальвадор, словения, люксембург (государство), в мире

Человечество потеряло двадцать миллионов лет жизни из-за коронавируса

10:35 19.02.2021 (обновлено: 13:28 19.02.2021)
 
© AP Photo / Lee Jin-manМужчина в парке в Кояне, Южная Корея
Мужчина в парке в Кояне, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса человечество потеряло миллионы лет жизни, считают ученые из Университета Помпеу Фабра (Испания). Их исследование опубликовали в журнале Scientific Reports.
Для расчетов ученые взяли данные по числу скончавшихся от COVID-19 в 81 стране и проанализировали разницу между возрастом, когда умерли эти люди, и средней продолжительностью жизни в каждой из стран.
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При этом применялся метод под названием "Потерянные годы жизни" (YLL) — он позволяет оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно.

"В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни — 16 лет на каждую смерть", — заявил доктор Эктор Аролас.

Исследователи подчеркнули, что не учитывали количество лет, потерянных из-за смертей, лишь косвенно связанных с COVID-19. Однако, отметили они, те, кто умер от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, из-за пандемии потеряли больше лет жизни.
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Как пишет The Daily Mail, самой пострадавшей страной (при пересчете потерянных из-за COVID-19 лет жизни на одну смерть) оказался Непал — его жители потеряли в среднем около 26 лет. В пятерку вошли также Тайвань, Боливия, Сальвадор и Доминиканская Республика.
Лучше ситуация в Бельгии, Дании, Люксембурге, Словении, Швеции и Швейцарии — там на одну смерть от COVID-10 люди теряли менее десяти лет жизни.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Scientific ReportsТайваньШвецияНепалДанияБельгияБоливияШвейцарияСальвадорСловенияЛюксембург (государство)В мире
 
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