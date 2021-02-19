https://ria.ru/20210219/zhitel-1598149875.html

Жителя КБР заподозрили в систематических истязаниях детей сожительницы

Жителя КБР заподозрили в систематических истязаниях детей сожительницы

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, которого подозревают в том, что он на протяжении нескольких... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:26

2021-02-19T12:26

2021-02-19T12:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тырныауз

происшествия

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НАЛЬЧИК, 19 фев – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, которого подозревают в том, что он на протяжении нескольких месяцев избивал маленьких детей сожительницы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.По данным следствия, 31-летний мужчина проживал со своей сожительницей и ее детьми 2016 и 2019 годов рождения в квартире в городе Тырныауз.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Истязание несовершеннолетних", наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста, отмечается в документе.

https://ria.ru/20210211/arest-1597064276.html

россия

тырныауз

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), тырныауз, происшествия