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Жителя КБР заподозрили в систематических истязаниях детей сожительницы
Жителя КБР заподозрили в систематических истязаниях детей сожительницы
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, которого подозревают в том, что он на протяжении нескольких... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:26
2021-02-19T12:26
2021-02-19T12:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тырныауз
происшествия
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НАЛЬЧИК, 19 фев – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, которого подозревают в том, что он на протяжении нескольких месяцев избивал маленьких детей сожительницы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.По данным следствия, 31-летний мужчина проживал со своей сожительницей и ее детьми 2016 и 2019 годов рождения в квартире в городе Тырныауз.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Истязание несовершеннолетних", наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста, отмечается в документе.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тырныауз, происшествия