https://ria.ru/20210219/xiaomi-1598166398.html

Xiaomi возглавила рынок смартфонов в России

Xiaomi возглавила рынок смартфонов в России

Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции на рынке смартфонов в России, говорится в отчете на сайте агентства Counterpoint Research. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:53

2021-02-19T13:53

2021-02-19T13:53

россия-китай: главное

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МОСКВА, 19 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции на рынке смартфонов в России, говорится в отчете на сайте агентства Counterpoint Research.Согласно отчету, доля Xiaomi в четвертом квартале 2020 года на российском рынке составила 31%. На втором и третьем местах оказались Samsung и Apple, которые заняли 27 и 15,5% рынка соответственно. Ниже расположились китайские бренды Huawei и Realme.Аналитики отмечают, что Xiaomi возглавила российский рынок несмотря на то, что в четвертом квартале года общие продажи смартфонов в стране упали на 11%. В отчете говорится, что из-за того, что в конце 2020 года Россия столкнулась со второй волной коронавируса, доля онлайн-продаж, наоборот, увеличилась с 34 до 35%. По мнению специалистов, этим воспользовались Xiaomi, Samsung и Apple.

https://ria.ru/20210207/telefony-1596413926.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, samsung, технологии