Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210219/xiaomi-1598166398.html
Xiaomi возглавила рынок смартфонов в России
Xiaomi возглавила рынок смартфонов в России
Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции на рынке смартфонов в России, говорится в отчете на сайте агентства Counterpoint Research. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:53
2021-02-19T13:53
россия-китай: главное
россия
samsung
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598062896_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_d8f3ab34282c67ec1f0d87c99ead61c4.jpg
МОСКВА, 19 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции на рынке смартфонов в России, говорится в отчете на сайте агентства Counterpoint Research.Согласно отчету, доля Xiaomi в четвертом квартале 2020 года на российском рынке составила 31%. На втором и третьем местах оказались Samsung и Apple, которые заняли 27 и 15,5% рынка соответственно. Ниже расположились китайские бренды Huawei и Realme.Аналитики отмечают, что Xiaomi возглавила российский рынок несмотря на то, что в четвертом квартале года общие продажи смартфонов в стране упали на 11%. В отчете говорится, что из-за того, что в конце 2020 года Россия столкнулась со второй волной коронавируса, доля онлайн-продаж, наоборот, увеличилась с 34 до 35%. По мнению специалистов, этим воспользовались Xiaomi, Samsung и Apple.
https://ria.ru/20210207/telefony-1596413926.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598062896_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_1edcf1cc0726acfc09eec1b71db187da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, samsung, технологии

Xiaomi возглавила рынок смартфонов в России

13:53 19.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Redmi Note 9T
Xiaomi Redmi Note 9T - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции на рынке смартфонов в России, говорится в отчете на сайте агентства Counterpoint Research.
Согласно отчету, доля Xiaomi в четвертом квартале 2020 года на российском рынке составила 31%. На втором и третьем местах оказались Samsung и Apple, которые заняли 27 и 15,5% рынка соответственно. Ниже расположились китайские бренды Huawei и Realme.
Женщина на одной из улиц в Шанхае - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 19:35Россия-Китай: Главное
Объем поставок телефонов 5G в Китае в 2020 году превысил 167 миллионов
Аналитики отмечают, что Xiaomi возглавила российский рынок несмотря на то, что в четвертом квартале года общие продажи смартфонов в стране упали на 11%. В отчете говорится, что из-за того, что в конце 2020 года Россия столкнулась со второй волной коронавируса, доля онлайн-продаж, наоборот, увеличилась с 34 до 35%. По мнению специалистов, этим воспользовались Xiaomi, Samsung и Apple.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияSamsungТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния