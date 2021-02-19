https://ria.ru/20210219/xiaomi-1598066001.html

Xiaomi Redmi Note 9T: народный 5G-смартфон с мощным процессором

Xiaomi Redmi Note 9T: народный 5G-смартфон с мощным процессором

Мобильные сети пятого поколения быстро внедряются во всем мире. И многим производителям не терпится предложить российским потребителям именно такие смартфоны,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T08:00

2021-02-19T08:00

2021-02-19T11:28

наука

5g

qualcomm

xiaomi inc

gps

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Мобильные сети пятого поколения быстро внедряются во всем мире. И многим производителям не терпится предложить российским потребителям именно такие смартфоны, хоть новый стандарт связи у нас еще не запустили. Первый по-настоящему доступный 5G-смартфон представила Xiaomi. РИА Новости испытало новинку китайской компании.ДизайнИстория этой модели довольно путаная. Xiaomi последние годы придерживалась строгой дорожной карты обновления линейки Redmi Note — два поколения в год. В 2020-м что-то пошло не так и вместо Redmi Note 10 на китайском рынке появился Redmi Note 9, хотя модель с таким названием уже была. Глобальная версия вышла в начале 2021-го как Redmi Note 9T с приставкой 5G.Дизайн не кажется новым: переднюю панель со врезанной фронтальной камерой Xiaomi неоднократно демонстрировала в моделях прошлого года. Крышка и оформление камерного модуля вызывает ассоциации с популярным Poco X3. С одной лишь поправкой: в Redmi Note 9T — практичный пластик с мелкой фактурой. Крышка могла быть и потолще — при воспроизведении музыки на максимальной громкости пластик дребезжит. А выкрутить громкость "на всю" часто хочется, ведь смартфон получил приятно звучащую стереопару, что редкость для этого сегмента.Смартфон вообще весь из пластика, если не считать стекла экрана — перфекционистам остается только вспоминать времена металлических корпусов в доступных трубках. Но пластик здесь не повлиял на вес — 199 граммов, а это немало.ДисплейЭкран прикрыт стеклом Gorilla Glass 5, а это хорошая защита. Но в Xiaomi стараются угодить покупателям и продолжают клеить на дисплей пленку. Рамки вокруг экрана узкие, и лишь довольно широкий "подбородок" выдает народную сущность смартфона.IPS-матрица диагональю 6,53 дюйма производит приятное впечатление, хоть тут и нет модной повышенной герцовки. Есть запас по яркости, цвета естественные, и их можно настроить под себя. И если стандартный пресет покажется слишком "теплым", сделать спектр "холоднее" несложно.Разрешение FHD+ — уже негласный стандарт, а вот врезанная в матрицу фронтальная камера некоторых еще удивляет. Глазок в левом верхнем углу довольно большой.Производительность, память и коммуникацииЧип от тайваньской MediaTek — Dimensity 800U — среднеуровневое решение, но выполненное по семинанометровому техпроцессу. Это ставит его даже выше современных среднеуровневых вариантов от Snapdragon. И восьмиядерный процессор действительно выглядит очень интересным выбором: прошли те времена, когда чипы от MTK серьезно отставали от конкурентов.В бенчмарке Antutu Redmi Note 9T набирает около 300 тысяч баллов — как флагманы 2018 года. В Geekbench 5 смартфон выдает 597 (single-core) и 1746 (multi-core). И это, пусть ненамного, но превосходит результаты прошлогоднего Redmi Note 9 Pro, который формально находится выше в модельной линейке.По-настоящему же себя проявляет новая платформа в Throttling Test — на протяжении 20-минутного прогона в программе смартфон не сбрасывал частоту процессора даже до 80 процентов, и это отличный результат.Не греется трубка и во время игр, но Redmi Note 9T вряд ли можно рекомендовать мобильным геймерам. Нет, производительности платформы и видеоускорителя Mali-G57 MC3 хватает, проблема в оптимизации — например, WoT Blitz исторически заточены под Qualcomm. В тех же играх, где нет такой проблемы, можно с комфортом действовать на средне-высоких настройках: в PUBG даже в динамичных сценах фреймрейт не падал ниже 45-50 кадров в секунду.Впечатление слегка портит MIUI: по заведенной традиции, прошивка для нового устройства сыровата. Приложения порой зависают, и некоторые приходилось лечить перезагрузкой. Много рекламы в оболочке, но фанатов Xiaomi этим не напугать, способ ее отключения они найдут.Смартфон доступен в двух конфигурациях накопителя (64 или 128 гигабайт), но оперативной памяти — только четыре гигабайта. Интересно, что у старшей версии есть флеш-память UFS 2.2, которая несколько быстрее базовой трубки. Можно добавить и карту памяти, вместе с которой одновременно установить две nanoSIM.Производители не стали идти на компромиссы и дали гаджету целую россыпь интерфейсов и портов. Есть и Bluetooth 5.1 (которого лишены некоторые актуальные флагманы), и Wi-Fi ac, и вожделенный многими NFC для бесконтактной оплаты. Аудиоджек, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и FM-радио — большая редкость в нынешних смартфонах. Наконец, GPS-навигация тут так же точна, как и у аналогов на процессорах от Qualcomm.Поддержка 5GГлавная фишка — конечно, поддержка мобильных сетей пятого поколения. Redmi Note 9T вообще один из самых доступных смартфонов с 5G. И пусть модный стандарт связи еще не доступен в России, сам факт его возможности должен греть душу отечественному потребителю. Смартфон работает со всеми мировыми диапазонами 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n 38/n 41/n77/n78/n79), но лишен миллиметрового mmWave 5G, который пока остается прерогативой очень дорогих моделей.КамерыДобавим ложку дегтя. В Xiaomi откровенно сэкономили на фотосенсорах — модуль перекочевал со сверхбюджетного Poco M3. Результат неоднозначный.Основной (и единственный приносящий пользу) сенсор на 48 мегапикселей (f/1.9) действует по принципу "4-в-1", то есть в стандартном режиме получаются 12-мегапиксельные снимки. Вместе с ним работают датчики, по два мегапикселя каждый: один — для макро (крайне посредственного), второй пригодится любителям портретного размытия фона. Днем и при хорошем освещении он выдает отличные кадры, которые не стыдно и распечатать. Снимки отличаются высокой четкостью, детализированностью и контрастностью. А вот с ночной съемкой Redmi Note 9T справляется с натяжкой — резко снижается читаемость мелких символов. В целом результат гораздо приятнее, чем у родственного Poco M3.Мощный процессор добавил возможностей по части видео — в Xiaomi выжали все из не самого нового сенсора. Смартфон способен писать ролики в качестве 4K 30 fps, но без программной стабилизации. Кстати, здесь она на удивление эффективна — даже при активной ходьбе алгоритм справляется с тряской. В плюсы отнесем и звукозапись, которая ощутимо лучше, чем у предшественников.БезопасностьБоковой сканер хорошо известен по предшественникам и представляет собой кнопку включения с датчиком дактилоскопии. Кстати, в Xiaomi все же справились с неприятной особенностью этой кнопки — пропал люфт. Сканер моментально распознает палец, даже если он мокрый, и редко ошибается. Биометрическая разблокировка по лицу, конечно, простенькая и основана только на фронтальной камере. О надежности этого метода красноречиво говорит то, что смартфон удивительно быстро узнает человека в плохом освещении, а ведь инфракрасной подсветки тут нет.АвтономностьБатарейка на 5000 миллиампер-час благодаря энергоэффективной платформе раскрывается вовсю — даже при интенсивном использовании смартфон без подзарядок работает два дня. Трубка протянула 20 часов при непрерывном воспроизведении видео из памяти при 80 процентах яркости — это серьезная заявка на успех в лиге долгоиграющих смартфонов. Уверенности добавляют и слова производителя о том, что у аккумулятора повышенный ресурс и в первые два года емкость не растеряется.На быстрой зарядке, конечно, в телефоне не экономили — Redmi Note 9T способен переварить 18-ваттную мощность. В комплекте — зарядное устройство, которое даже мощнее — 22,5 ватта. С ним на 50 процентов уходит 40 минут, на сто — пара часов.ИтогXiaomi снова удалось сделать "много смартфона за мало денег". В Redmi Note 9T прослеживается четкая направленность на тех, кто хочет попробовать модный 5G. В России трубку предлагают по цене 20 490 рублей за версию 4/64 ГБ и 21 990 рублей за 4/128 ГБ. И даже если вынести за скобки пока недоступный нам 5G, смартфон все равно интересный — мощная платформа, все современные интерфейсы, автономность без компромиссов. Не обошлось и без недостатков, вроде не самой продвинутой камеры или отсутствия 90 герц у экрана, ну а у кого их нет.

https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html

https://ria.ru/20210129/poco-1594933287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5g, qualcomm, xiaomi inc, gps, гаджеты, технологии