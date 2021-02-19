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"Уральские пельмени" отсудили 375 тысяч рублей у компании Нетиевского
"Уральские пельмени" отсудили 375 тысяч рублей у компании Нетиевского
Арбитражный суд Москвы по иску екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскал 375 тысяч рублей с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ),... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:47
2021-02-19T20:47
андрей рожков
сергей нетиевский
уральские пельмени
сергей калугин
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
происшествия
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскал 375 тысяч рублей с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), подконтрольной экс-директору шоу Сергею Нетиевскому, следует из опубликованного в пятницу решения суда.Иск был заявлен о взыскании компенсации в размере 15 миллионов рублей за нарушение прав истца на товарный знак "Уральские пельмени". Как указал истец, 10 сентября 2019 года он обнаружил в интернете 15 размещенных ответчиком программ шоу-коллектива "Уральские пельмени", содержащих товарный знак истца, при этом разрешение на использование бренда он не давал.Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав по 25 тысяч рублей за каждый случай нарушения.Столичный арбитражный суд 15 февраля завершил рассмотрение самого крупного иска ТО "Уральские пельмени" к ИФМ. В нем истец требовал 200 миллионов рублей за трансляцию по каналу "СТС" 40 выпусков шоу без разрешения правообладателя бренда. Суд взыскал с ответчика 400 тысяч рублей.По данным Роспатента, товарный знак, из-за которого идут споры, был зарегистрирован в 2015 году на имя другой компании Нетиевского – First Hand Media. В 2017 году она передала исключительные права на бренд "Уральским пельменям", по словам Нетиевского, за 1 рубль. Знак зарегистрирован для таких товаров и услуг, как реклама, развлечения, одежда, компьютеры, компакт-диски, монтаж видеозаписей, передачи развлекательные телевизионные и т.д.По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредители - 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков и Максим Ярица, а также Нетиевский. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.Компания ИФМ на 50% принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финдиректором. После освобождения Нетиевского в 2015 году от должности директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" он и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.
https://ria.ru/20210118/rabota-1593443950.html
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андрей рожков, сергей нетиевский, уральские пельмени, сергей калугин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), происшествия

"Уральские пельмени" отсудили 375 тысяч рублей у компании Нетиевского

20:47 19.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк"Уральские пельмени" с новой программой "Из Грязи в Стразы"
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскал 375 тысяч рублей с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), подконтрольной экс-директору шоу Сергею Нетиевскому, следует из опубликованного в пятницу решения суда.
Иск был заявлен о взыскании компенсации в размере 15 миллионов рублей за нарушение прав истца на товарный знак "Уральские пельмени". Как указал истец, 10 сентября 2019 года он обнаружил в интернете 15 размещенных ответчиком программ шоу-коллектива "Уральские пельмени", содержащих товарный знак истца, при этом разрешение на использование бренда он не давал.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав по 25 тысяч рублей за каждый случай нарушения.
Столичный арбитражный суд 15 февраля завершил рассмотрение самого крупного иска ТО "Уральские пельмени" к ИФМ. В нем истец требовал 200 миллионов рублей за трансляцию по каналу "СТС" 40 выпусков шоу без разрешения правообладателя бренда. Суд взыскал с ответчика 400 тысяч рублей.
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По данным Роспатента, товарный знак, из-за которого идут споры, был зарегистрирован в 2015 году на имя другой компании Нетиевского – First Hand Media. В 2017 году она передала исключительные права на бренд "Уральским пельменям", по словам Нетиевского, за 1 рубль. Знак зарегистрирован для таких товаров и услуг, как реклама, развлечения, одежда, компьютеры, компакт-диски, монтаж видеозаписей, передачи развлекательные телевизионные и т.д.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредители - 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков и Максим Ярица, а также Нетиевский. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.
Компания ИФМ на 50% принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финдиректором. После освобождения Нетиевского в 2015 году от должности директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" он и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.
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Андрей РожковСергей НетиевскийУральские пельмениСергей КалугинФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Происшествия
 
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