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В МИД оценили готовность США принять участие во встрече по ядерной сделке
В МИД оценили готовность США принять участие во встрече по ядерной сделке
Россия положительно оценивает готовность США принять участие в готовящейся встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:44
2021-02-19T14:09
нед прайс
дональд трамп
сергей рябков
оон
иран
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия положительно оценивает готовность США принять участие в готовящейся встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, считает, что это могло бы стать первым шагом на пути к восстановлению нормального функционирования ядерной сделки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора сообщил в Twitter о подготовке встречи "шестерки" по СВПД. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил РИА Новости, что США готовы к готовящейся ЕС встрече с участием "шестерки" международных посредников и Ирана. Кроме того, США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана."Будем надеяться, что она (встреча) может состояться. Это стало бы первым шагом к восстановлению функционирования СВПД в полном объёме. Но пока мы не имеем ясности о том, как к этой идее относятся все оставшиеся в сделке участники СВПД", - сказал Рябков.Он отметил, что российские дипломаты "в последние недели и дни работали в направлении того, чтобы активизировать дипломатический процесс"."Без контактов, без встреч, достичь какого-то результата практически невозможно. Мы делились с коллегами своими идеями, в чем может состоять определённый алгоритм сближения подходов сторон и, не преувеличивая никоим образом значимости этих усилий, констатируем, что сейчас появляется дополнительный шанс, связанный с такого рода работой. Дождёмся реакции остальных. Я надеюсь, что она будет позитивной", - добавил Рябков.При этом он уточнил, что об организации встречи на министерском уровне сейчас речи не идёт.
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нед прайс, дональд трамп, сергей рябков, оон, иран, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, в мире

В МИД оценили готовность США принять участие во встрече по ядерной сделке

13:44 19.02.2021 (обновлено: 14:09 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия положительно оценивает готовность США принять участие в готовящейся встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, считает, что это могло бы стать первым шагом на пути к восстановлению нормального функционирования ядерной сделки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора сообщил в Twitter о подготовке встречи "шестерки" по СВПД. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил РИА Новости, что США готовы к готовящейся ЕС встрече с участием "шестерки" международных посредников и Ирана. Кроме того, США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана.
"Будем надеяться, что она (встреча) может состояться. Это стало бы первым шагом к восстановлению функционирования СВПД в полном объёме. Но пока мы не имеем ясности о том, как к этой идее относятся все оставшиеся в сделке участники СВПД", - сказал Рябков.
Он отметил, что российские дипломаты "в последние недели и дни работали в направлении того, чтобы активизировать дипломатический процесс".
"Без контактов, без встреч, достичь какого-то результата практически невозможно. Мы делились с коллегами своими идеями, в чем может состоять определённый алгоритм сближения подходов сторон и, не преувеличивая никоим образом значимости этих усилий, констатируем, что сейчас появляется дополнительный шанс, связанный с такого рода работой. Дождёмся реакции остальных. Я надеюсь, что она будет позитивной", - добавил Рябков.
При этом он уточнил, что об организации встречи на министерском уровне сейчас речи не идёт.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 10:55
Косачев призвал США проявить инициативу по возвращению к ядерной сделке
 
Нед ПрайсДональд ТрампСергей РябковООНИранРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СШАВ мире
 
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