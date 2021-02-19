https://ria.ru/20210219/vstrecha-1598164630.html

В МИД оценили готовность США принять участие во встрече по ядерной сделке

В МИД оценили готовность США принять участие во встрече по ядерной сделке

Россия положительно оценивает готовность США принять участие в готовящейся встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:44

2021-02-19T13:44

2021-02-19T14:09

нед прайс

дональд трамп

сергей рябков

оон

иран

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия положительно оценивает готовность США принять участие в готовящейся встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, считает, что это могло бы стать первым шагом на пути к восстановлению нормального функционирования ядерной сделки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора сообщил в Twitter о подготовке встречи "шестерки" по СВПД. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил РИА Новости, что США готовы к готовящейся ЕС встрече с участием "шестерки" международных посредников и Ирана. Кроме того, США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана."Будем надеяться, что она (встреча) может состояться. Это стало бы первым шагом к восстановлению функционирования СВПД в полном объёме. Но пока мы не имеем ясности о том, как к этой идее относятся все оставшиеся в сделке участники СВПД", - сказал Рябков.Он отметил, что российские дипломаты "в последние недели и дни работали в направлении того, чтобы активизировать дипломатический процесс"."Без контактов, без встреч, достичь какого-то результата практически невозможно. Мы делились с коллегами своими идеями, в чем может состоять определённый алгоритм сближения подходов сторон и, не преувеличивая никоим образом значимости этих усилий, констатируем, что сейчас появляется дополнительный шанс, связанный с такого рода работой. Дождёмся реакции остальных. Я надеюсь, что она будет позитивной", - добавил Рябков.При этом он уточнил, что об организации встречи на министерском уровне сейчас речи не идёт.

https://ria.ru/20210203/sdelka-1595806342.html

иран

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нед прайс, дональд трамп, сергей рябков, оон, иран, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, в мире