https://ria.ru/20210219/vooruzhenie-1598240251.html

Россия предложила включить гиперзвуковые вооружения в ДСНВ

Россия предложила включить гиперзвуковые вооружения в ДСНВ

Москва предлагает "встроить" гиперзвуковые вооружения в продленный Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) и посмотреть, как... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:33

2021-02-19T20:33

2021-02-19T20:33

россия

сергей лавров

москва

сша

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва предлагает "встроить" гиперзвуковые вооружения в продленный Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Он напомнил, что с 2010 года - когда был заключен ДСНВ-3 - у РФ и США появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под договор."Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах. Гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты", -заявил Лавров в эфире "РБК ТВ".По его словам, "что-то уже покрывается ДСНВ"."Сейчас надо "встроить" эти виды вооружений в договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает", - отметил министр.

https://ria.ru/20210219/peregovory-1598236093.html

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

россия

москва

сша

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россия, сергей лавров, москва, сша