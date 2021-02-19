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Россия предложила включить гиперзвуковые вооружения в ДСНВ
Россия предложила включить гиперзвуковые вооружения в ДСНВ
Москва предлагает "встроить" гиперзвуковые вооружения в продленный Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) и посмотреть, как... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:33
2021-02-19T20:33
россия
сергей лавров
москва
сша
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва предлагает "встроить" гиперзвуковые вооружения в продленный Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Он напомнил, что с 2010 года - когда был заключен ДСНВ-3 - у РФ и США появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под договор."Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах. Гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты", -заявил Лавров в эфире "РБК ТВ".По его словам, "что-то уже покрывается ДСНВ"."Сейчас надо "встроить" эти виды вооружений в договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает", - отметил министр.
https://ria.ru/20210219/peregovory-1598236093.html
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россия, сергей лавров, москва, сша

Россия предложила включить гиперзвуковые вооружения в ДСНВ

20:33 19.02.2021
 
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandПервый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва предлагает "встроить" гиперзвуковые вооружения в продленный Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Он напомнил, что с 2010 года - когда был заключен ДСНВ-3 - у РФ и США появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под договор.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 20:05
Лавров призвал ядерные державы присоединиться к переговорам по ДСНВ
"Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах. Гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты", -заявил Лавров в эфире "РБК ТВ".
По его словам, "что-то уже покрывается ДСНВ".
"Сейчас надо "встроить" эти виды вооружений в договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает", - отметил министр.
Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новый договор по СНВ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Договор СНВ-3 между Россией и США

"У американцев есть новая система – та самая концепция глобального молниеносного удара, кстати, неядерного. Предложили положить на стол переговоров все без исключения темы, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность и законные интересы договаривающихся сторон", - заявил Лавров.

 
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