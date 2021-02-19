Россия предложила включить гиперзвуковые вооружения в ДСНВ
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandПервый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва предлагает "встроить" гиперзвуковые вооружения в продленный Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах. Гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты", -заявил Лавров в эфире "РБК ТВ".
По его словам, "что-то уже покрывается ДСНВ".
"Сейчас надо "встроить" эти виды вооружений в договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает", - отметил министр.
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"У американцев есть новая система – та самая концепция глобального молниеносного удара, кстати, неядерного. Предложили положить на стол переговоров все без исключения темы, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность и законные интересы договаривающихся сторон", - заявил Лавров.