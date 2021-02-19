https://ria.ru/20210219/vokzal-1598142379.html

Суд оштрафовал РЖД за нелегально работавший вокзал в Сибири

Суд оштрафовал РЖД за нелегально работавший вокзал в Сибири

Арбитражный суд после проверки прокуратуры оштрафовал на 250 тысяч рублей ОАО "РЖД" за работу железнодорожного вокзала Чаны в Новосибирской области без... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:44

2021-02-19T11:44

2021-02-19T11:44

западно-сибирская транспортная прокуратура

ржд

новосибирская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40006/74/400067417_0:101:3196:1899_1920x0_80_0_0_1957799cd2bebd4f69ac1a6e8913678b.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Арбитражный суд после проверки прокуратуры оштрафовал на 250 тысяч рублей ОАО "РЖД" за работу железнодорожного вокзала Чаны в Новосибирской области без разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Вокзал на станции Чаны после комплексной реконструкции был открыт в присутствии губернатора Андрея Травникова и главы Западно-Сибирской железной дороги в октябре прошлого года. В надзорном ведомстве отметили, что нарушение было выявлено в ходе проведения Барабинской транспортной прокуратурой проверки исполнения градостроительного законодательства."Установлено, что ОАО "РЖД" осуществлялась эксплуатация железнодорожного вокзала Чаны Западно-Сибирской железной дороги в отсутствие полученного в установленном порядке разрешения на ввод его в эксплуатацию. В этой связи транспортный прокурор возбудил в отношении ОАО "РЖД" дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию), по результатам рассмотрения которого Арбитражный суд Новосибирской области назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что по результатам рассмотрения представления прокурора ОАО "РЖД" получило разрешение на ввод в эксплуатацию вокзала в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

https://ria.ru/20200513/1571381823.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западно-сибирская транспортная прокуратура, ржд, новосибирская область, общество