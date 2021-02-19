Суд оштрафовал РЖД за нелегально работавший вокзал в Сибири
НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Арбитражный суд после проверки прокуратуры оштрафовал на 250 тысяч рублей ОАО "РЖД" за работу железнодорожного вокзала Чаны в Новосибирской области без разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Вокзал на станции Чаны после комплексной реконструкции был открыт в присутствии губернатора Андрея Травникова и главы Западно-Сибирской железной дороги в октябре прошлого года. В надзорном ведомстве отметили, что нарушение было выявлено в ходе проведения Барабинской транспортной прокуратурой проверки исполнения градостроительного законодательства.
"Установлено, что ОАО "РЖД" осуществлялась эксплуатация железнодорожного вокзала Чаны Западно-Сибирской железной дороги в отсутствие полученного в установленном порядке разрешения на ввод его в эксплуатацию. В этой связи транспортный прокурор возбудил в отношении ОАО "РЖД" дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию), по результатам рассмотрения которого Арбитражный суд Новосибирской области назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по результатам рассмотрения представления прокурора ОАО "РЖД" получило разрешение на ввод в эксплуатацию вокзала в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
13 мая 2020, 14:44Подрядчик РЖД предъявил к компании иск на 688 миллионов рублей