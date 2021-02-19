https://ria.ru/20210219/venesuela-1598247840.html

Посол Венесуэлы привился "Спутником V"

Посол Венесуэлы привился "Спутником V"

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса сообщил РИА Новости, что почти все сотрудники посольства, включая его самого, уже привились вакциной от... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:49

2021-02-19T21:49

2021-02-19T21:49

распространение коронавируса

аргентина

эквадор

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса сообщил РИА Новости, что почти все сотрудники посольства, включая его самого, уже привились вакциной от коронавируса "Спутник V".Тортоса уточнил, что не все смогли привиться по состоянию здоровья, но желание вакцинироваться изъявили все.Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии, Чили и Эквадора. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.

https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598232691.html

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аргентина, эквадор, белоруссия, в мире