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Посол Венесуэлы привился "Спутником V"
Посол Венесуэлы привился "Спутником V"
Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса сообщил РИА Новости, что почти все сотрудники посольства, включая его самого, уже привились вакциной от... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:49
2021-02-19T21:49
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса сообщил РИА Новости, что почти все сотрудники посольства, включая его самого, уже привились вакциной от коронавируса "Спутник V".Тортоса уточнил, что не все смогли привиться по состоянию здоровья, но желание вакцинироваться изъявили все.Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии, Чили и Эквадора. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.
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аргентина, эквадор, белоруссия, в мире

Посол Венесуэлы привился "Спутником V"

21:49 19.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре "Европейский" в Москве
Вакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса сообщил РИА Новости, что почти все сотрудники посольства, включая его самого, уже привились вакциной от коронавируса "Спутник V".

"Конечно, мы получили приглашение (МИД РФ – ред.) по участию в вакцинации, но наши дипломаты, включая меня как главу миссии, уже продвинулись в этом направлении. Я привился вакциной в первых числах декабря. Остальные прививаются по мере возможности", - сказал дипломат.

Тортоса уточнил, что не все смогли привиться по состоянию здоровья, но желание вакцинироваться изъявили все.

"Большая часть дипломатов вакцинировалась", - сказал он, отметив, что процесс вакцинации начался в январе.

Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии, Чили и Эквадора. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.
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