Посол Венесуэлы привился "Спутником V"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре "Европейский" в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса сообщил РИА Новости, что почти все сотрудники посольства, включая его самого, уже привились вакциной от коронавируса "Спутник V".
"Конечно, мы получили приглашение (МИД РФ – ред.) по участию в вакцинации, но наши дипломаты, включая меня как главу миссии, уже продвинулись в этом направлении. Я привился вакциной в первых числах декабря. Остальные прививаются по мере возможности", - сказал дипломат.
Тортоса уточнил, что не все смогли привиться по состоянию здоровья, но желание вакцинироваться изъявили все.
"Большая часть дипломатов вакцинировалась", - сказал он, отметив, что процесс вакцинации начался в январе.
Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии, Чили и Эквадора. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.