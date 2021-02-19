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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598195344.html
Посол США в России рассказал, какой вакциной от COVID-19 привьется
Посол США в России рассказал, какой вакциной от COVID-19 привьется
Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что он и сотрудники дипмиссии намерены прививаться вакциной от COVID-19, которую направит госдепартамент. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:18
2021-02-19T16:31
джон салливан
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что он и сотрудники дипмиссии намерены прививаться вакциной от COVID-19, которую направит госдепартамент.Накануне газета Washington Post написала, что некоторые сотрудники посольства США в Москве обратились к российским властям, чтобы получить прививку вакциной "Спутник V".Ранее в российском МИД сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.О вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Киргизии, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии и Чили. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1598082097.html
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джон салливан, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сша, в мире

Посол США в России рассказал, какой вакциной от COVID-19 привьется

16:18 19.02.2021 (обновлено: 16:31 19.02.2021)
 
© AP Photo / Andrew Harnik Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что он и сотрудники дипмиссии намерены прививаться вакциной от COVID-19, которую направит госдепартамент.

"Когда мы получим вакцину от Государственного департамента США, я и мои коллеги привьемся ею", - сказал Салливан.

Накануне газета Washington Post написала, что некоторые сотрудники посольства США в Москве обратились к российским властям, чтобы получить прививку вакциной "Спутник V".
Ранее в российском МИД сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 19:19Распространение коронавируса
WP: американские дипломаты попросили привить их вакциной "Спутник V"
О вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Киргизии, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии и Чили. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.
 
Распространение коронавирусаДжон СалливанКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
 
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