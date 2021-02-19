https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598195344.html
Посол США в России рассказал, какой вакциной от COVID-19 привьется
Посол США в России рассказал, какой вакциной от COVID-19 привьется
Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что он и сотрудники дипмиссии намерены прививаться вакциной от COVID-19, которую направит госдепартамент. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:18
2021-02-19T16:18
2021-02-19T16:31
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что он и сотрудники дипмиссии намерены прививаться вакциной от COVID-19, которую направит госдепартамент.Накануне газета Washington Post написала, что некоторые сотрудники посольства США в Москве обратились к российским властям, чтобы получить прививку вакциной "Спутник V".Ранее в российском МИД сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.О вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Киргизии, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии и Чили. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.
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джон салливан, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости.
Посол США в России Джон Салливан
заявил РИА Новости, что он и сотрудники дипмиссии намерены прививаться вакциной от COVID-19, которую направит госдепартамент.
"Когда мы получим вакцину от Государственного департамента США, я и мои коллеги привьемся ею", - сказал Салливан.
Накануне газета Washington Post написала, что некоторые сотрудники посольства США в Москве обратились к российским властям, чтобы получить прививку вакциной "Спутник V".
Ранее в российском МИД сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.
О вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Киргизии, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии и Чили. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.