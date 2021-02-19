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Посол Монголии привился "Спутником V"
Посол Монголии привился "Спутником V"
Посол Монголии и сотрудники посольства в России прошли вакцинацию "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:09
2021-02-19T11:09
2021-02-19T11:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
монголия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол Монголии и сотрудники посольства в России прошли вакцинацию "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии.Вакцинация состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников дипмиссии, рассказали в посольстве."У одного-двух человек в первые дни были недомогание, а у остальных нормально прошло", - сообщили в дипмиссии.Ранее сообщалось, что посольство Монголии в Москве обратилось к МИД РФ с просьбой организовать вакцинацию.
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вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, монголия