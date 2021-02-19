https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598136414.html

Посол Монголии привился "Спутником V"

Посол Монголии привился "Спутником V"

Посол Монголии и сотрудники посольства в России прошли вакцинацию "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:09

2021-02-19T11:09

2021-02-19T11:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

монголия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол Монголии и сотрудники посольства в России прошли вакцинацию "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии.Вакцинация состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников дипмиссии, рассказали в посольстве."У одного-двух человек в первые дни были недомогание, а у остальных нормально прошло", - сообщили в дипмиссии.Ранее сообщалось, что посольство Монголии в Москве обратилось к МИД РФ с просьбой организовать вакцинацию.

россия

монголия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, монголия