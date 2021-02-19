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Посол Монголии привился "Спутником V"
Посол Монголии привился "Спутником V"
Посол Монголии и сотрудники посольства в России прошли вакцинацию "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:09
2021-02-19T11:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
монголия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол Монголии и сотрудники посольства в России прошли вакцинацию "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии.Вакцинация состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников дипмиссии, рассказали в посольстве."У одного-двух человек в первые дни были недомогание, а у остальных нормально прошло", - сообщили в дипмиссии.Ранее сообщалось, что посольство Монголии в Москве обратилось к МИД РФ с просьбой организовать вакцинацию.
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вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, монголия

Посол Монголии привился "Спутником V"

11:09 19.02.2021 (обновлено: 11:15 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол Монголии и сотрудники посольства в России прошли вакцинацию "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Рада сообщить, что дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно "Спутник V". Самым первым сделал себе наш посол", - сообщили РИА Новости в посольстве.
Вакцинация состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников дипмиссии, рассказали в посольстве.
"У одного-двух человек в первые дни были недомогание, а у остальных нормально прошло", - сообщили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что посольство Монголии в Москве обратилось к МИД РФ с просьбой организовать вакцинацию.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияЗдоровье - ОбществоМонголия
 
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