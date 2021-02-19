https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598195147.html
Ряд сотрудников посольства Киргизии в России привились "Спутником V"
Ряд сотрудников посольства Киргизии в России привились "Спутником V"
Посольство Киргизии в Москве получило от МИД РФ предложение пройти вакцинацию от коронавируса, некоторые сотрудники дипмиссии откликнулись, сейчас они чувствуют РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:18
2021-02-19T16:18
2021-02-19T16:18
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
мария захарова
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Киргизии в Москве получило от МИД РФ предложение пройти вакцинацию от коронавируса, некоторые сотрудники дипмиссии откликнулись, сейчас они чувствуют себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в посольстве."Предложение о возможности бесплатной вакцинации для сотрудников диппредставительства Кыргызстана в России и членов их семей поступало от российской стороны. Среди дипломатического состава посольства Кыргызстана в России некоторые сотрудники привились вакциной "Спутник V" против коронавирусной инфекции COVID-19. На данный момент состояние сотрудников оценивается как удовлетворительное", - сообщили в дипмиссии.В посольстве подчеркнули также, что в дипмиссии "были созданы все необходимые условия для скорейшего восстановления физического здоровья".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.
https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598194050.html
россия
москва
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f592b6db71c4eceb67542989e8f333d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мария захарова, здоровье - общество, москва, киргизия, в мире