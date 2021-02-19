https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598195147.html

Ряд сотрудников посольства Киргизии в России привились "Спутником V"

Ряд сотрудников посольства Киргизии в России привились "Спутником V"

Посольство Киргизии в Москве получило от МИД РФ предложение пройти вакцинацию от коронавируса, некоторые сотрудники дипмиссии откликнулись, сейчас они чувствуют РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:18

2021-02-19T16:18

2021-02-19T16:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

мария захарова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Киргизии в Москве получило от МИД РФ предложение пройти вакцинацию от коронавируса, некоторые сотрудники дипмиссии откликнулись, сейчас они чувствуют себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в посольстве."Предложение о возможности бесплатной вакцинации для сотрудников диппредставительства Кыргызстана в России и членов их семей поступало от российской стороны. Среди дипломатического состава посольства Кыргызстана в России некоторые сотрудники привились вакциной "Спутник V" против коронавирусной инфекции COVID-19. На данный момент состояние сотрудников оценивается как удовлетворительное", - сообщили в дипмиссии.В посольстве подчеркнули также, что в дипмиссии "были созданы все необходимые условия для скорейшего восстановления физического здоровья".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.

https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598194050.html

россия

москва

киргизия

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