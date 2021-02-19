Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598195147.html
Ряд сотрудников посольства Киргизии в России привились "Спутником V"
Ряд сотрудников посольства Киргизии в России привились "Спутником V"
Посольство Киргизии в Москве получило от МИД РФ предложение пройти вакцинацию от коронавируса, некоторые сотрудники дипмиссии откликнулись, сейчас они чувствуют РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:18
2021-02-19T16:18
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
мария захарова
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Киргизии в Москве получило от МИД РФ предложение пройти вакцинацию от коронавируса, некоторые сотрудники дипмиссии откликнулись, сейчас они чувствуют себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в посольстве."Предложение о возможности бесплатной вакцинации для сотрудников диппредставительства Кыргызстана в России и членов их семей поступало от российской стороны. Среди дипломатического состава посольства Кыргызстана в России некоторые сотрудники привились вакциной "Спутник V" против коронавирусной инфекции COVID-19. На данный момент состояние сотрудников оценивается как удовлетворительное", - сообщили в дипмиссии.В посольстве подчеркнули также, что в дипмиссии "были созданы все необходимые условия для скорейшего восстановления физического здоровья".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.
https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598194050.html
россия
москва
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f592b6db71c4eceb67542989e8f333d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мария захарова, здоровье - общество, москва, киргизия, в мире

Ряд сотрудников посольства Киргизии в России привились "Спутником V"

16:18 19.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Киргизии в Москве получило от МИД РФ предложение пройти вакцинацию от коронавируса, некоторые сотрудники дипмиссии откликнулись, сейчас они чувствуют себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в посольстве.
"Предложение о возможности бесплатной вакцинации для сотрудников диппредставительства Кыргызстана в России и членов их семей поступало от российской стороны. Среди дипломатического состава посольства Кыргызстана в России некоторые сотрудники привились вакциной "Спутник V" против коронавирусной инфекции COVID-19. На данный момент состояние сотрудников оценивается как удовлетворительное", - сообщили в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули также, что в дипмиссии "были созданы все необходимые условия для скорейшего восстановления физического здоровья".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 16:09Распространение коронавируса
Несколько сотрудников посольства Чили в России привились "Спутником V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМария ЗахароваЗдоровье - ОбществоМоскваКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния