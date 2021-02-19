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Несколько сотрудников посольства Чили в России привились "Спутником V"
Несколько сотрудников посольства Чили в России привились "Спутником V"
Несколько сотрудников посольства Чили в Москве уже привились российской вакциной "Спутник V" и остальные рассматривают такую возможность, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:09
2021-02-19T16:09
2021-02-19T16:47
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Несколько сотрудников посольства Чили в Москве уже привились российской вакциной "Спутник V" и остальные рассматривают такую возможность, заявил РИА Новости советник дипмиссии Патрисио Сифуэнтес."Да, действительно, мы получили приглашение от российского МИД, и здесь есть несколько человек, которые уже сделали прививку, и остальные в процессе. В посольстве это восприняли позитивно. Я вакцинировался, торговый атташе тоже, его семья, и другие коллеги рассматривают (эту возможность - ред.), так что нам это кажется отличной инициативой", - сказал Сифуэнтес.Российской вакциной привились и несколько дипломатов в посольстве Эквадора в Москве."Некоторые (дипломаты - ред.) привились", - сказали РИА Новости в посольстве.Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Мексики, Молдавии, Монголии и Сербии. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, москва, белоруссия, в мире
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Несколько сотрудников посольства Чили
в Москве уже привились российской вакциной "Спутник V
" и остальные рассматривают такую возможность, заявил РИА Новости советник дипмиссии Патрисио Сифуэнтес.
"Да, действительно, мы получили приглашение от российского МИД, и здесь есть несколько человек, которые уже сделали прививку, и остальные в процессе. В посольстве это восприняли позитивно. Я вакцинировался, торговый атташе тоже, его семья, и другие коллеги рассматривают (эту возможность - ред.), так что нам это кажется отличной инициативой", - сказал Сифуэнтес.
Российской вакциной привились и несколько дипломатов в посольстве Эквадора в Москве.
"Некоторые (дипломаты - ред.) привились", - сказали РИА Новости в посольстве.
Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Мексики, Молдавии, Монголии и Сербии. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.