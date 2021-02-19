https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598194050.html

Несколько сотрудников посольства Чили в России привились "Спутником V"

Несколько сотрудников посольства Чили в России привились "Спутником V"

Несколько сотрудников посольства Чили в Москве уже привились российской вакциной "Спутник V" и остальные рассматривают такую возможность, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:09

2021-02-19T16:09

2021-02-19T16:47

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вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Несколько сотрудников посольства Чили в Москве уже привились российской вакциной "Спутник V" и остальные рассматривают такую возможность, заявил РИА Новости советник дипмиссии Патрисио Сифуэнтес."Да, действительно, мы получили приглашение от российского МИД, и здесь есть несколько человек, которые уже сделали прививку, и остальные в процессе. В посольстве это восприняли позитивно. Я вакцинировался, торговый атташе тоже, его семья, и другие коллеги рассматривают (эту возможность - ред.), так что нам это кажется отличной инициативой", - сказал Сифуэнтес.Российской вакциной привились и несколько дипломатов в посольстве Эквадора в Москве."Некоторые (дипломаты - ред.) привились", - сказали РИА Новости в посольстве.Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Мексики, Молдавии, Монголии и Сербии. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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