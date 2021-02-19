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Несколько сотрудников посольства Мексики в России привились "Спутником V"
Несколько сотрудников посольства Мексики в России привились "Спутником V"
Несколько сотрудников посольства Мексики в Москве получили первую дозу российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:44
2021-02-19T15:44
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Несколько сотрудников посольства Мексики в Москве получили первую дозу российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Фернандо Эскудеро."МИД РФ выслало всем аккредитованным посольствам в Москве циркуляр с вопросом, кто из сотрудников хочет привиться "Спутником V". Мы тоже его получили, и те коллеги, которые захотели вакцинироваться, смогли сделать это без всяких проблем, некоторые сотрудники посольства уже получили первую дозу вакцины", - сообщил он.Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Индии, Италии, Афганистана, Монголии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Белоруссии, Монголии, Молдавии, Испании, Афганистана. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, белоруссия, мексика, в мире

Несколько сотрудников посольства Мексики в России привились "Спутником V"

15:44 19.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Несколько сотрудников посольства Мексики в Москве получили первую дозу российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Фернандо Эскудеро.
"МИД РФ выслало всем аккредитованным посольствам в Москве циркуляр с вопросом, кто из сотрудников хочет привиться "Спутником V". Мы тоже его получили, и те коллеги, которые захотели вакцинироваться, смогли сделать это без всяких проблем, некоторые сотрудники посольства уже получили первую дозу вакцины", - сообщил он.
Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Индии, Италии, Афганистана, Монголии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Белоруссии, Монголии, Молдавии, Испании, Афганистана. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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