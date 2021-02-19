https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598181361.html
Новосибирский Минздрав начал проверку из-за очереди на вакцинацию
Новосибирский Минздрав начал проверку из-за очереди на вакцинацию
Минздрав Новосибирской области организовал служебную проверку после многочасовой очереди на вакцинацию от коронавируса в одной из поликлиник Новосибирска,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:04
2021-02-19T15:04
2021-02-19T15:04
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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области организовал служебную проверку после многочасовой очереди на вакцинацию от коронавируса в одной из поликлиник Новосибирска, сообщил журналистам в пятницу глава министерства Константин Хальзов.В четверг сайт ngs.ru сообщил, что днем в поликлинике №27 образовалась многочасовая очередь на вакцинацию.По данным властей региона, в Новосибирской области в настоящее время работают 70 пунктов вакцинации, привиты от коронавируса уже около 45 тысяч человек, из них более 15 тысяч – двумя компонентами вакцины. Количество вакцинированных в день увеличилось до 4,2 тысячи.
https://ria.ru/20210218/vaktsinatsiya-1597993321.html
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коронавирус в россии, новосибирск, новосибирская область, общество