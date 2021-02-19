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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598181361.html
Новосибирский Минздрав начал проверку из-за очереди на вакцинацию
Новосибирский Минздрав начал проверку из-за очереди на вакцинацию
Минздрав Новосибирской области организовал служебную проверку после многочасовой очереди на вакцинацию от коронавируса в одной из поликлиник Новосибирска,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:04
2021-02-19T15:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
новосибирск
новосибирская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области организовал служебную проверку после многочасовой очереди на вакцинацию от коронавируса в одной из поликлиник Новосибирска, сообщил журналистам в пятницу глава министерства Константин Хальзов.В четверг сайт ngs.ru сообщил, что днем в поликлинике №27 образовалась многочасовая очередь на вакцинацию.По данным властей региона, в Новосибирской области в настоящее время работают 70 пунктов вакцинации, привиты от коронавируса уже около 45 тысяч человек, из них более 15 тысяч – двумя компонентами вакцины. Количество вакцинированных в день увеличилось до 4,2 тысячи.
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коронавирус в россии, новосибирск, новосибирская область, общество

Новосибирский Минздрав начал проверку из-за очереди на вакцинацию

15:04 19.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области организовал служебную проверку после многочасовой очереди на вакцинацию от коронавируса в одной из поликлиник Новосибирска, сообщил журналистам в пятницу глава министерства Константин Хальзов.
В четверг сайт ngs.ru сообщил, что днем в поликлинике №27 образовалась многочасовая очередь на вакцинацию.
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"Вчера у нас была ситуация, связанная с несогласованностью между двумя учреждениями. Это 27-я поликлиника и учреждение, которое развозит и получает вакцину "Новосибоблфарм". Мы в этом вопросе разобрались, приношу извинения за ту ситуацию, которая возникла в поликлинике №27 и надеюсь, что больше такое не повторится. Объяснительные с двух руководителей взяты и по этому поводу мы проводим служебную проверку. Но ситуация понятна", - сказал Хальзов.
По данным властей региона, в Новосибирской области в настоящее время работают 70 пунктов вакцинации, привиты от коронавируса уже около 45 тысяч человек, из них более 15 тысяч – двумя компонентами вакцины. Количество вакцинированных в день увеличилось до 4,2 тысячи.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииНовосибирскНовосибирская областьОбщество
 
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