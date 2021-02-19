https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598181361.html

Новосибирский Минздрав начал проверку из-за очереди на вакцинацию

Новосибирский Минздрав начал проверку из-за очереди на вакцинацию

Минздрав Новосибирской области организовал служебную проверку после многочасовой очереди на вакцинацию от коронавируса в одной из поликлиник Новосибирска,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:04

2021-02-19T15:04

2021-02-19T15:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

новосибирск

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общество

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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области организовал служебную проверку после многочасовой очереди на вакцинацию от коронавируса в одной из поликлиник Новосибирска, сообщил журналистам в пятницу глава министерства Константин Хальзов.В четверг сайт ngs.ru сообщил, что днем в поликлинике №27 образовалась многочасовая очередь на вакцинацию.По данным властей региона, в Новосибирской области в настоящее время работают 70 пунктов вакцинации, привиты от коронавируса уже около 45 тысяч человек, из них более 15 тысяч – двумя компонентами вакцины. Количество вакцинированных в день увеличилось до 4,2 тысячи.

https://ria.ru/20210218/vaktsinatsiya-1597993321.html

новосибирск

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новосибирск, новосибирская область, общество