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Распространение коронавируса
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Тридцатая страна одобрила применение вакцины "Спутник V"
Тридцатая страна одобрила применение вакцины "Спутник V"
Сан-Марино стало 30-м государством в мире, одобрившим применение вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:04
2021-02-19T22:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
боливия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сан-Марино стало 30-м государством в мире, одобрившим применение вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.Отмечается, что Минздрав республики зарегистрировал препарат по ускоренной процедуре — Emergency use authorisation.В фонде подчеркнули, что "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами."Вакцина "Спутник V" широко признана медицинскими специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов", — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев."Спутник V" уже одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.Авторитетный научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты III фазы клинических исследований "Спутника V", эффективность препарата составила 91,6 процента. При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, боливия, сан-марино, армения, в мире

Тридцатая страна одобрила применение вакцины "Спутник V"

14:04 19.02.2021 (обновлено: 22:03 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сан-Марино стало 30-м государством в мире, одобрившим применение вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
Отмечается, что Минздрав республики зарегистрировал препарат по ускоренной процедуре — Emergency use authorisation.
В фонде подчеркнули, что "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
"Вакцина "Спутник V" широко признана медицинскими специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов", — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Спутник V" уже одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.
Авторитетный научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты III фазы клинических исследований "Спутника V", эффективность препарата составила 91,6 процента. При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийБоливияСан-МариноАрменияВ мире
 
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