https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598168589.html

Тридцатая страна одобрила применение вакцины "Спутник V"

Тридцатая страна одобрила применение вакцины "Спутник V"

Сан-Марино стало 30-м государством в мире, одобрившим применение вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:04

2021-02-19T14:04

2021-02-19T22:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

боливия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сан-Марино стало 30-м государством в мире, одобрившим применение вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.Отмечается, что Минздрав республики зарегистрировал препарат по ускоренной процедуре — Emergency use authorisation.В фонде подчеркнули, что "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами."Вакцина "Спутник V" широко признана медицинскими специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов", — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев."Спутник V" уже одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.Авторитетный научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты III фазы клинических исследований "Спутника V", эффективность препарата составила 91,6 процента. При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-19T14:04 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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