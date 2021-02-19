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Тридцатая страна одобрила применение вакцины "Спутник V"
Тридцатая страна одобрила применение вакцины "Спутник V"
Сан-Марино стало 30-м государством в мире, одобрившим применение вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:04
2021-02-19T14:04
2021-02-19T22:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
боливия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сан-Марино стало 30-м государством в мире, одобрившим применение вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.Отмечается, что Минздрав республики зарегистрировал препарат по ускоренной процедуре — Emergency use authorisation.В фонде подчеркнули, что "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами."Вакцина "Спутник V" широко признана медицинскими специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов", — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев."Спутник V" уже одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.Авторитетный научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты III фазы клинических исследований "Спутника V", эффективность препарата составила 91,6 процента. При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
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2021-02-19T14:04
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