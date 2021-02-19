https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598146574.html

США пока не будут жертвовать вакцину от COVID другим странам, пишут СМИ

США пока не будут жертвовать вакцину от COVID другим странам, пишут СМИ

Власти США не будут отправлять вакцину от коронавируса в развивающиеся страны до того, как в стране не будет достаточного количества препаратов для вакцинации... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:07

2021-02-19T12:07

2021-02-19T12:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти США не будут отправлять вакцину от коронавируса в развивающиеся страны до того, как в стране не будет достаточного количества препаратов для вакцинации американцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей администрации президента Джо Байдена."Сейчас мы сконцентрированы на вакцинации американцев, на том, чтобы ставить прививки здесь", - заявил неназванный представитель администрации Байдена. По словам другого неназванного чиновника, Байден попросил сотрудников администрации рассмотреть варианты пожертвования "излишка" вакцин, "когда (в стране – Прим. ред.) будет достаточное количество" препарата для удовлетворения внутреннего спроса."Хотя в настоящее время мы не имеем возможности делиться дозами вакцин, мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать COVAX и активизировать вакцинацию во всем мире", - отметил еще один неназванный представитель администрации. Ранее Белый дом сообщил, что США увеличат пожертвования на инициативу по вакцинации COVAX до 4 миллиардов долларов.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597693635.html

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коронавирус covid-19, воз, сша, в мире