США пока не будут жертвовать вакцину от COVID другим странам, пишут СМИ
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти США не будут отправлять вакцину от коронавируса в развивающиеся страны до того, как в стране не будет достаточного количества препаратов для вакцинации американцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей администрации президента Джо Байдена.
"Сейчас мы сконцентрированы на вакцинации американцев, на том, чтобы ставить прививки здесь", - заявил неназванный представитель администрации Байдена. По словам другого неназванного чиновника, Байден попросил сотрудников администрации рассмотреть варианты пожертвования "излишка" вакцин, "когда (в стране – Прим. ред.) будет достаточное количество" препарата для удовлетворения внутреннего спроса.
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"Хотя в настоящее время мы не имеем возможности делиться дозами вакцин, мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать COVAX и активизировать вакцинацию во всем мире", - отметил еще один неназванный представитель администрации. Ранее Белый дом сообщил, что США увеличат пожертвования на инициативу по вакцинации COVAX до 4 миллиардов долларов.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.