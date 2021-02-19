https://ria.ru/20210219/upravlenie--1598163435.html
Большинство жителей Украины признали внешнее управление страной
Большинство жителей Украины признали внешнее управление страной
Почти две трети жителей Украины считают, что их страна управляется извне. Это подтверждают результаты исследование Украинского института будущего. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:38
2021-02-19T13:38
2021-02-19T13:38
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/32498/77/324987760_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8e40ac04e6b9c8a393747eb3cfac80db.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти две трети жителей Украины считают, что их страна управляется извне. Это подтверждают результаты исследование Украинского института будущего.Опрос проводился в период с конца января по начало февраля этого года. Всего в нем приняли участие 2400 человек.Так, больше всего это тезис поддержали жители восточных (75%) и южных (71%) регионов Украины тогда, как в западных областях показатель составил 56%. В Киеве 55% респондентов согласились с этим утверждением.Эксперты отметили, что лишь 22% опрошенных не признали факт внешнего управления Украиной. В декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах поддержали бы только 27% потенциальных избирателей. Согласно данным соцопроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Зеленского назвали "неудачником года" 28% жителей страны, лишь 14,5% считали его "политиком года".
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/nato-1598090627.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/32498/77/324987760_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f2fece7603201c627b9ac18986c2b397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Почти две трети жителей Украины
считают, что их страна управляется извне. Это подтверждают результаты исследование Украинского института будущего.
Опрос проводился в период с конца января по начало февраля этого года. Всего в нем приняли участие 2400 человек.
Так, больше всего это тезис поддержали жители восточных (75%) и южных (71%) регионов Украины тогда, как в западных областях показатель составил 56%.
В Киеве
55% респондентов согласились с этим утверждением.
Эксперты отметили, что лишь 22% опрошенных не признали факт внешнего управления Украиной.
В декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах поддержали бы только 27% потенциальных избирателей. Согласно данным соцопроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Зеленского назвали "неудачником года" 28% жителей страны, лишь 14,5% считали его "политиком года".