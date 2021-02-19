https://ria.ru/20210219/upravlenie--1598163435.html

Большинство жителей Украины признали внешнее управление страной

Большинство жителей Украины признали внешнее управление страной

Почти две трети жителей Украины считают, что их страна управляется извне. Это подтверждают результаты исследование Украинского института будущего. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:38

2021-02-19T13:38

2021-02-19T13:38

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти две трети жителей Украины считают, что их страна управляется извне. Это подтверждают результаты исследование Украинского института будущего.Опрос проводился в период с конца января по начало февраля этого года. Всего в нем приняли участие 2400 человек.Так, больше всего это тезис поддержали жители восточных (75%) и южных (71%) регионов Украины тогда, как в западных областях показатель составил 56%. В Киеве 55% респондентов согласились с этим утверждением.Эксперты отметили, что лишь 22% опрошенных не признали факт внешнего управления Украиной. В декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах поддержали бы только 27% потенциальных избирателей. Согласно данным соцопроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Зеленского назвали "неудачником года" 28% жителей страны, лишь 14,5% считали его "политиком года".

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/nato-1598090627.html

киев

украина

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киев, украина, в мире