https://ria.ru/20210219/upakovka-1598227865.html

ФАС рассмотрит обращение "Руспродсоюза" о подорожании упаковки

ФАС рассмотрит обращение "Руспродсоюза" о подорожании упаковки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила и рассмотрит в установленном порядке обращение ассоциации производителей и поставщиков... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:12

2021-02-19T19:12

2021-02-19T19:12

россия

руспродсоюз

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589091080_0:236:3221:2048_1920x0_80_0_0_c1d90131e3887cf840080562a856c869.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила и рассмотрит в установленном порядке обращение ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз", РПС) об удорожании упаковки, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее РИА Новости ознакомились с письмом "Руспродсоюза", адресованным ФАС, с просьбой проверить обоснованность повышения цен производителей на упаковку. По мнению ассоциации, это может повлечь рост цен на продовольственные товары.

https://ria.ru/20210219/upakovka-1598180191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руспродсоюз, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика