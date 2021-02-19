https://ria.ru/20210219/upakovka-1598227865.html
ФАС рассмотрит обращение "Руспродсоюза" о подорожании упаковки
ФАС рассмотрит обращение "Руспродсоюза" о подорожании упаковки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила и рассмотрит в установленном порядке обращение ассоциации производителей и поставщиков... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:12
2021-02-19T19:12
2021-02-19T19:12
россия
руспродсоюз
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила и рассмотрит в установленном порядке обращение ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз", РПС) об удорожании упаковки, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее РИА Новости ознакомились с письмом "Руспродсоюза", адресованным ФАС, с просьбой проверить обоснованность повышения цен производителей на упаковку. По мнению ассоциации, это может повлечь рост цен на продовольственные товары.
https://ria.ru/20210219/upakovka-1598180191.html
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россия, руспродсоюз, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика