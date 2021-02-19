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ФАС рассмотрит обращение "Руспродсоюза" о подорожании упаковки
ФАС рассмотрит обращение "Руспродсоюза" о подорожании упаковки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила и рассмотрит в установленном порядке обращение ассоциации производителей и поставщиков... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:12
2021-02-19T19:12
россия
руспродсоюз
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила и рассмотрит в установленном порядке обращение ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз", РПС) об удорожании упаковки, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее РИА Новости ознакомились с письмом "Руспродсоюза", адресованным ФАС, с просьбой проверить обоснованность повышения цен производителей на упаковку. По мнению ассоциации, это может повлечь рост цен на продовольственные товары.
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россия, руспродсоюз, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС рассмотрит обращение "Руспродсоюза" о подорожании упаковки

19:12 19.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила и рассмотрит в установленном порядке обращение ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз", РПС) об удорожании упаковки, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"ФАС России получила указанное обращение и рассмотрит его в установленном порядке. При обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в пресс-службе.

Ранее РИА Новости ознакомились с письмом "Руспродсоюза", адресованным ФАС, с просьбой проверить обоснованность повышения цен производителей на упаковку. По мнению ассоциации, это может повлечь рост цен на продовольственные товары.
Мужчина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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РоссияРуспродсоюзФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
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