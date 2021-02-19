https://ria.ru/20210219/ukraina-1598243729.html

Зеленский заявил, что нацменьшинства должны знать украинский

Зеленский заявил, что нацменьшинства должны знать украинский

Украина уважает традиции нацменьшинств, но и будет требовать от них знать украинский язык наряду с родным, заявил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:08

2021-02-19T21:08

2021-02-19T21:09

руслан стефанчук

дмитрий кулеба

верховная рада украины

евросоюз

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Украина уважает традиции нацменьшинств, но и будет требовать от них знать украинский язык наряду с родным, заявил президент страны Владимир Зеленский.Ранее комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгейи заявил, что Украине необходимо обеспечить уважение прав национальных меньшинств и начать с ними диалог.Уточняется, что такое заявление он сделал на совещании, в котором приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, первый зампред Верховной рады Руслан Стефанчук, представитель президента в конституционном суде Федор Вениславский, заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква и депутаты.Глава государства отметил, что урегулирование статуса национальных меньшинств поможет защитить их права, способствовать укреплению украинского общества и защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Также соответствующая законодательная инициатива сделает равноправными нацменьшинства в стране.Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что этот законопроект поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.

https://ria.ru/20210217/yazyk-1597835269.html

https://ria.ru/20210219/yazyk-1598191220.html

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руслан стефанчук, дмитрий кулеба, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире