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Зеленский заявил, что нацменьшинства должны знать украинский
Зеленский заявил, что нацменьшинства должны знать украинский
Украина уважает традиции нацменьшинств, но и будет требовать от них знать украинский язык наряду с родным, заявил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:08
2021-02-19T21:09
руслан стефанчук
дмитрий кулеба
верховная рада украины
евросоюз
владимир зеленский
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КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Украина уважает традиции нацменьшинств, но и будет требовать от них знать украинский язык наряду с родным, заявил президент страны Владимир Зеленский.Ранее комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгейи заявил, что Украине необходимо обеспечить уважение прав национальных меньшинств и начать с ними диалог.Уточняется, что такое заявление он сделал на совещании, в котором приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, первый зампред Верховной рады Руслан Стефанчук, представитель президента в конституционном суде Федор Вениславский, заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква и депутаты.Глава государства отметил, что урегулирование статуса национальных меньшинств поможет защитить их права, способствовать укреплению украинского общества и защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Также соответствующая законодательная инициатива сделает равноправными нацменьшинства в стране.Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что этот законопроект поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.
https://ria.ru/20210217/yazyk-1597835269.html
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руслан стефанчук, дмитрий кулеба, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил, что нацменьшинства должны знать украинский

21:08 19.02.2021 (обновлено: 21:09 19.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Украина уважает традиции нацменьшинств, но и будет требовать от них знать украинский язык наряду с родным, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Ранее комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгейи заявил, что Украине необходимо обеспечить уважение прав национальных меньшинств и начать с ними диалог.
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Уточняется, что такое заявление он сделал на совещании, в котором приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, первый зампред Верховной рады Руслан Стефанчук, представитель президента в конституционном суде Федор Вениславский, заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква и депутаты.
Глава государства отметил, что урегулирование статуса национальных меньшинств поможет защитить их права, способствовать укреплению украинского общества и защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Также соответствующая законодательная инициатива сделает равноправными нацменьшинства в стране.

"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство будем защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что этот законопроект поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.
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