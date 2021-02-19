Зеленский заявил, что нацменьшинства должны знать украинский
21:08 19.02.2021 (обновлено: 21:09 19.02.2021)
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Украина уважает традиции нацменьшинств, но и будет требовать от них знать украинский язык наряду с родным, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Ранее комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгейи заявил, что Украине необходимо обеспечить уважение прав национальных меньшинств и начать с ними диалог.
Уточняется, что такое заявление он сделал на совещании, в котором приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, первый зампред Верховной рады Руслан Стефанчук, представитель президента в конституционном суде Федор Вениславский, заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква и депутаты.
Глава государства отметил, что урегулирование статуса национальных меньшинств поможет защитить их права, способствовать укреплению украинского общества и защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Также соответствующая законодательная инициатива сделает равноправными нацменьшинства в стране.
"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство будем защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что этот законопроект поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.