https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598219935.html

Убийца пенсионеров в Сочи получил 18 лет колонии

Убийца пенсионеров в Сочи получил 18 лет колонии

Убийца супругов-пенсионеров в Сочи получил 18 лет колонии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:30

2021-02-19T18:30

2021-02-19T18:30

россия

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Убийца супругов-пенсионеров в Сочи получил 18 лет колонии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.По словам следователей, подсудимый снимал жилье у пенсионеров - 75-летней женщины и её 80-летнего супруга. С целью наживы Аракелян вместе с сообщником напали и задушили супругов, но похитить имущество злоумышленникам не удалось, поскольку их увидел свидетель, который также снимал комнату у погибшей пары. За преступление четырнадцатилетней давности мужчина проведёт за решёткой 18 лет.Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20210217/dtp-1597777072.html

https://ria.ru/20210204/ubiystvo-1595957659.html

россия

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сочи, краснодарский край, происшествия