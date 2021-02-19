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Убийца пенсионеров в Сочи получил 18 лет колонии
Убийца пенсионеров в Сочи получил 18 лет колонии
Убийца супругов-пенсионеров в Сочи получил 18 лет колонии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:30
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россия
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Убийца супругов-пенсионеров в Сочи получил 18 лет колонии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.По словам следователей, подсудимый снимал жилье у пенсионеров - 75-летней женщины и её 80-летнего супруга. С целью наживы Аракелян вместе с сообщником напали и задушили супругов, но похитить имущество злоумышленникам не удалось, поскольку их увидел свидетель, который также снимал комнату у погибшей пары. За преступление четырнадцатилетней давности мужчина проведёт за решёткой 18 лет.Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20210217/dtp-1597777072.html
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россия, сочи, краснодарский край, происшествия

Убийца пенсионеров в Сочи получил 18 лет колонии

18:30 19.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Убийца супругов-пенсионеров в Сочи получил 18 лет колонии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

"Собранные … доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 47-летнему Алику Аракеляну, который признан виновным в убийстве супружеской пары, находившейся в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц по предварительном сговору, сопряженном с разбоем…, разбойном нападении на них…, покушении на убийство молодого человека с целью скрыть ранее совершенные преступления…, совершенных в 2007 году", - сказали в пресс-службе.

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По словам следователей, подсудимый снимал жилье у пенсионеров - 75-летней женщины и её 80-летнего супруга. С целью наживы Аракелян вместе с сообщником напали и задушили супругов, но похитить имущество злоумышленникам не удалось, поскольку их увидел свидетель, который также снимал комнату у погибшей пары. За преступление четырнадцатилетней давности мужчина проведёт за решёткой 18 лет.

"Приговором Краснодарского краевого суда на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Алику Аракеляну назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.
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