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Лавров оценил политику Турции на постсоветском пространстве
Лавров оценил политику Турции на постсоветском пространстве
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Турция не преследует цель создания "Великого Турана" как наднационального образования, по его словам, бывшие страны СССР РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:36
2021-02-19T21:36
россия
центральная азия
сергей лавров
турция
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Турция не преследует цель создания "Великого Турана" как наднационального образования, по его словам, бывшие страны СССР вряд ли могли бы это поддержать.По его словам, у Турции есть свои интересы - это ее соплеменники, говорящие на одном языке.Он отметил, что тема тюркоязычных отношений достаточно глубоко проникла в ткань сотрудничества между Турцией и другими странами, включая Азербайджан и ряд государств Центральной Азии.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
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россия, центральная азия, сергей лавров, турция, азербайджан, в мире

Лавров оценил политику Турции на постсоветском пространстве

21:36 19.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Турция не преследует цель создания "Великого Турана" как наднационального образования, по его словам, бывшие страны СССР вряд ли могли бы это поддержать.

"Если же говорить о "Великом Туране" как наднациональном образовании в историческом смысле, не думаю, что Турция преследует такую цель. Не вижу, как в реальности страны, бывшие частью СССР и ставшие независимыми государствами, могут эту идею в каком-то виде поддерживать. Наоборот, весь пафос их внешней политики и практика их деятельности заключается в том, чтобы укреплять свои национальные государства", - сказал Лавров в интервью РБК ТВ, отвечая на вопрос, боится ли Москва усиления Турции, если такие страны, как Азербайджан, выступают за Великий Туран.

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По его словам, у Турции есть свои интересы - это ее соплеменники, говорящие на одном языке.
Он отметил, что тема тюркоязычных отношений достаточно глубоко проникла в ткань сотрудничества между Турцией и другими странами, включая Азербайджан и ряд государств Центральной Азии.

"Есть Совет сотрудничества тюркоязычных государств, в котором мы участвуем как наблюдатели. Несколько наших республик заинтересованы в контактах. Там они продвигают конкретные проекты. Есть ТЮРКСОЙ – Международная организация тюркской культуры. Существует и такая структура, как Парламентская ассамблея тюркоязычных государств. Все они функционируют уже достаточно давно. У них есть свои планы, проводятся мероприятия. В основном это происходит через культурные, языковые, образовательные традиции", - рассказал министр.

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