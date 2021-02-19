Лавров оценил политику Турции на постсоветском пространстве

"Если же говорить о "Великом Туране" как наднациональном образовании в историческом смысле, не думаю, что Турция преследует такую цель. Не вижу, как в реальности страны, бывшие частью СССР и ставшие независимыми государствами, могут эту идею в каком-то виде поддерживать. Наоборот, весь пафос их внешней политики и практика их деятельности заключается в том, чтобы укреплять свои национальные государства", - сказал Лавров в интервью РБК ТВ, отвечая на вопрос, боится ли Москва усиления Турции, если такие страны, как Азербайджан, выступают за Великий Туран.