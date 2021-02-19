https://ria.ru/20210219/trud-1597845287.html

Газета "Труд"

Газета "Труд"

Одна из старейших массовых газет России "Труд" вышла в свет 19 февраля 1921 года как ежедневное издание Всероссийского Центрального Совета профессиональных... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T02:42

2021-02-19T02:42

2021-02-19T02:42

справки

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Одна из старейших массовых газет России "Труд" вышла в свет 19 февраля 1921 года как ежедневное издание Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов (ВЦСПС). В передовой статье первого номера газеты говорилось: "Газета "Труд" должна быть и будет газетой массовика-рабочего, газетой воспитания, вовлечения и обучения. В ней рабочий найдет ответы на все вопросы его быта, его участия в хозяйстве, его самодеятельности на заводе и вне завода".Первый номер "Труда" был отпечатан тиражом 150 тысяч экземпляров. В 1975 году профсоюзная газета преодолела рубеж в восемь миллионов экземпляров. В 1988 году газета была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое многотиражное ежедневное издание в мире (более 20 миллионов экземпляров).Газета публиковала материалы, освещающие социалистическое соревнование в трудовых коллективах по выполнению народно-хозяйственных планов, повышение эффективности общественного производства, вопросы культурно-массовой и воспитательной работы, отражала внешнюю политику Советского государства, знакомила аудиторию с общественным мнением в СССР по международным вопросам.Большой интерес читателей вызывали материалы под рубриками: "Профсоюзная жизнь", "Рабочий клуб", "Школа профсоюзного активиста", "Труд и здоровье".В послевоенный период издание освещало работу по восстановлению народного хозяйства.На страницах "Труда" рядом с материалами и заметками самих рабочих печатались статьи видных профсоюзных деятелей, публиковали свои произведения Демьян Бедный, Сергей Городецкий, Владимир Маяковский, Николай Рубцов, Василий Шукшин, Евгений Евтушенко и другие известные литераторы. В советские годы газета получала до 1000 писем в день. С матриц, пересылаемых на самолетах, газета печаталась в 39 городах СССР и в 35 имела собственных корреспондентов. Корреспондентские пункты газеты размещались в 11 столицах мира, среди которых Варшава, Берлин, Париж, Лондон, Прага, Нью-Йорк.В 1951 году "Труд" был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1975 году – орденом Ленина.В перестроечные годы "Труд" перестал быть органом ВЦСПС и с октября 1990 года выходил как "газета профессиональных союзов СССР".В сентябре 1991 года учредителем газеты стал трудовой коллектив редакции (с июля 1997 года – Автономная некоммерческая организация (АНО) "Редакция газеты "Труд"), позднее проводились и другие реорганизации.С 1995 года выходит еженедельное приложение к газете "Труд" – "Труд-7" (с 2014 года – в виде вкладки). "Семерка" позиционирует себя как газета для семейного чтения, где собраны истории, интервью, рекомендации, полезная информация для всей семьи. В 2005 году 100-процентным владельцем газеты "Труд" стала группа "Промсвязькапитал", управлявшая активами Промсвязьбанка. Издание вошло в единый медиахолдинг с подконтрольным "Промсвязькапиталу" еженедельником "Аргументы и факты". В дальнейшем для управления медиаактивами "Промсвязькапитала" была создана группа "Медиа 3". С февраля 2008 года "Труд" начал выходить в обновленном виде: издание стало цветным, формат – А3. Кроме того, полностью изменилось содержание газеты, редакция сделала ставку на молодую работающую аудиторию.В январе 2012 года газета "Труд" была продана Общественному институту свободной журналистики, директором и соучредителем которого выступил бывший пресс-секретарь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Сергей Цой. В состав учредителей института также вошли журналисты-"трудовцы". С 1 января 2014 года издателем газеты "Труд" является ООО "Газета Труд".В настоящее время газета "Труд" остается одним из самых известных федеральных общественно-политических изданий не только в России, но и за рубежом.Одним из приоритетных проектов газеты "Труд" является сегодня сотрудничество с информационным агентством "Синьхуа", результатом которого стала специальная рубрика "Окно в Китай"."Труд" выходит раз в неделю – по пятницам общим тиражом более 1,5 миллиона экземпляров.Главный редактор газеты – Валерий Симонов. Сайт газеты "Труд" – лидирующее подразделение редакции. Основа контента – оперативная новостная информация. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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справки