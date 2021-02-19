https://ria.ru/20210219/tovarooborot-1598236808.html

Лавров назвал причину снижения товарооборота с Евросоюзом

Лавров назвал причину снижения товарооборота с Евросоюзом

Товарооборот России со странами Евросоюза после событий на Украине в 2014 году сократился по причине санкций со стороны Брюсселя, которые никогда не опирались... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:10

2021-02-19T20:10

2021-02-19T20:28

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сергей лавров

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Товарооборот России со странами Евросоюза после событий на Украине в 2014 году сократился по причине санкций со стороны Брюсселя, которые никогда не опирались на факты, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Как пояснил Лавров в интервью "РБК ТВ", в 2013 году первым партнером ЕС в торговле были США - около 480 миллиардов долларов, за ними Китай (428 миллиардов долларов) и Россия (417 миллиардов долларов). Как добавил глава МИД РФ, в 2019 году объем торговли ЕС с США – 750 миллиардов долларов, с Китаем 650 миллиардов долларов, с Россией около 280 миллиардов долларов, а в 2020 году, если считать с Англией, – 218 миллиардов долларов, а без Великобритании – 191 миллиард долларов.По его словам, Брюссель переложил "с больной головы на здоровую" и ввел санкции не против путчистов, которые, "по большому счету, наплевали на гарантии Евросоюза", подписавшегося под соответствующими соглашениями, а против России, полностью игнорируя, что действия той украинской власти, которую ЕС поддержали, "были откровенно и буйно антироссийскими".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598239256.html

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

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россия, сергей лавров, евросоюз, англия, сша, в мире