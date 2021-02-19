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Лавров назвал причину снижения товарооборота с Евросоюзом
Лавров назвал причину снижения товарооборота с Евросоюзом
Товарооборот России со странами Евросоюза после событий на Украине в 2014 году сократился по причине санкций со стороны Брюсселя, которые никогда не опирались... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:10
2021-02-19T20:28
россия
сергей лавров
евросоюз
англия
сша
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Товарооборот России со странами Евросоюза после событий на Украине в 2014 году сократился по причине санкций со стороны Брюсселя, которые никогда не опирались на факты, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Как пояснил Лавров в интервью "РБК ТВ", в 2013 году первым партнером ЕС в торговле были США - около 480 миллиардов долларов, за ними Китай (428 миллиардов долларов) и Россия (417 миллиардов долларов). Как добавил глава МИД РФ, в 2019 году объем торговли ЕС с США – 750 миллиардов долларов, с Китаем 650 миллиардов долларов, с Россией около 280 миллиардов долларов, а в 2020 году, если считать с Англией, – 218 миллиардов долларов, а без Великобритании – 191 миллиард долларов.По его словам, Брюссель переложил "с больной головы на здоровую" и ввел санкции не против путчистов, которые, "по большому счету, наплевали на гарантии Евросоюза", подписавшегося под соответствующими соглашениями, а против России, полностью игнорируя, что действия той украинской власти, которую ЕС поддержали, "были откровенно и буйно антироссийскими".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598239256.html
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россия, сергей лавров, евросоюз, англия, сша, в мире

Лавров назвал причину снижения товарооборота с Евросоюзом

20:10 19.02.2021 (обновлено: 20:28 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Товарооборот России со странами Евросоюза после событий на Украине в 2014 году сократился по причине санкций со стороны Брюсселя, которые никогда не опирались на факты, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как пояснил Лавров в интервью "РБК ТВ", в 2013 году первым партнером ЕС в торговле были США - около 480 миллиардов долларов, за ними Китай (428 миллиардов долларов) и Россия (417 миллиардов долларов). Как добавил глава МИД РФ, в 2019 году объем торговли ЕС с США – 750 миллиардов долларов, с Китаем 650 миллиардов долларов, с Россией около 280 миллиардов долларов, а в 2020 году, если считать с Англией, – 218 миллиардов долларов, а без Великобритании – 191 миллиард долларов.

"Причина? Санкции, которые ввел наш "драгоценный" самый крупный экономический партнер по причинам, которые никогда, нигде и ни на какие факты не опирались. По крайней мере, нам таких фактов предъявлено не было. Крым нам понятен, Донбасс нам понятен – это просто Евросоюз, расписавшись в своей неспособности, а, может быть, и нежелании, предотвратить антиконституционный государственный переворот с откровенным русофобским характером, решил поставить все с ног на голову", - пояснил Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 20:27
Лавров привел "вопиющий пример" поведения представителей Евросоюза
По его словам, Брюссель переложил "с больной головы на здоровую" и ввел санкции не против путчистов, которые, "по большому счету, наплевали на гарантии Евросоюза", подписавшегося под соответствующими соглашениями, а против России, полностью игнорируя, что действия той украинской власти, которую ЕС поддержали, "были откровенно и буйно антироссийскими".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 08:00
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
 
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