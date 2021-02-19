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Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
Учёные национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили видеокадры, запечатлевшие игру котят краснокнижного амурского тигра с фотоловушкой, которую они... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T03:55
2021-02-19T03:55
россия
амурские тигры
национальный парк "земля леопарда"
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Учёные национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили видеокадры, запечатлевшие игру котят краснокнижного амурского тигра с фотоловушкой, которую они сорвали с дерева, сообщает учреждение.Видео опубликовано на сайте нацпарка."На ярких кадрах котята амурского тигра играют с фотоловушкой, сорвав её с дерева. Во время игры "шалуны" таскали и переворачивали камеру так, что она засняла всё окружение на 360 градусов. Подобные "посягательства" животных на государственное имущество хотя редко, но случаются во время фотомониторинга. В этот раз обошлось без пропаж", - говорится в сообщении.В ходе проверки фотоловушек сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Виктор Сторожук обнаружил на земле в пяти метрах от дерева камеру, которую он ранее закрепил на стволе. Ремешок оказался разорванным, но сама фотоловушка работает, хотя датчик движения пробит и требует ремонта."Такое поведение характерно для котят. В данном случае фотоловушка стала стимулом для игрового поведения котенка, которому интересно всё, что выбивается из привычного ландшафта. Судя по размерам тигрят, им около 8-9 месяцев. В этом возрасте им свойственно проявлять любопытство и изучать мир вокруг себя", - сообщают в нацпарке.Также ученые отмечают, что наравне с тиграми фотоловушками в нацпарке интересуются медведи.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в РФ составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022 годов.
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россия, амурские тигры, национальный парк "земля леопарда", владивосток

Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность

03:55 19.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигр Амур в Приморском сафари-парке
Тигр Амур в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Учёные национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили видеокадры, запечатлевшие игру котят краснокнижного амурского тигра с фотоловушкой, которую они сорвали с дерева, сообщает учреждение.
Видео опубликовано на сайте нацпарка.
"На ярких кадрах котята амурского тигра играют с фотоловушкой, сорвав её с дерева. Во время игры "шалуны" таскали и переворачивали камеру так, что она засняла всё окружение на 360 градусов. Подобные "посягательства" животных на государственное имущество хотя редко, но случаются во время фотомониторинга. В этот раз обошлось без пропаж", - говорится в сообщении.
В ходе проверки фотоловушек сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Виктор Сторожук обнаружил на земле в пяти метрах от дерева камеру, которую он ранее закрепил на стволе. Ремешок оказался разорванным, но сама фотоловушка работает, хотя датчик движения пробит и требует ремонта.
"Такое поведение характерно для котят. В данном случае фотоловушка стала стимулом для игрового поведения котенка, которому интересно всё, что выбивается из привычного ландшафта. Судя по размерам тигрят, им около 8-9 месяцев. В этом возрасте им свойственно проявлять любопытство и изучать мир вокруг себя", - сообщают в нацпарке.
Также ученые отмечают, что наравне с тиграми фотоловушками в нацпарке интересуются медведи.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в РФ составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022 годов.
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РоссияАмурские тигрыНациональный парк "Земля леопарда"Владивосток
 
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