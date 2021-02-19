https://ria.ru/20210219/tigryata-1598110792.html

Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность

Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность

Учёные национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили видеокадры, запечатлевшие игру котят краснокнижного амурского тигра с фотоловушкой, которую они... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T03:55

2021-02-19T03:55

2021-02-19T03:55

россия

амурские тигры

национальный парк "земля леопарда"

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Учёные национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили видеокадры, запечатлевшие игру котят краснокнижного амурского тигра с фотоловушкой, которую они сорвали с дерева, сообщает учреждение.Видео опубликовано на сайте нацпарка."На ярких кадрах котята амурского тигра играют с фотоловушкой, сорвав её с дерева. Во время игры "шалуны" таскали и переворачивали камеру так, что она засняла всё окружение на 360 градусов. Подобные "посягательства" животных на государственное имущество хотя редко, но случаются во время фотомониторинга. В этот раз обошлось без пропаж", - говорится в сообщении.В ходе проверки фотоловушек сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Виктор Сторожук обнаружил на земле в пяти метрах от дерева камеру, которую он ранее закрепил на стволе. Ремешок оказался разорванным, но сама фотоловушка работает, хотя датчик движения пробит и требует ремонта."Такое поведение характерно для котят. В данном случае фотоловушка стала стимулом для игрового поведения котенка, которому интересно всё, что выбивается из привычного ландшафта. Судя по размерам тигрят, им около 8-9 месяцев. В этом возрасте им свойственно проявлять любопытство и изучать мир вокруг себя", - сообщают в нацпарке.Также ученые отмечают, что наравне с тиграми фотоловушками в нацпарке интересуются медведи.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в РФ составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022 годов.

https://ria.ru/20210218/tigr-1598029005.html

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россия, амурские тигры, национальный парк "земля леопарда", владивосток