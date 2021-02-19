https://ria.ru/20210219/tempy-1598135761.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:06

2021-02-19T11:06

2021-02-19T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

республика хакасия

магаданская область

республика тыва

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,02%, 2. Еврейская автономная область 0,09%, 3. Магаданская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,1%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210219/zhizni-1598130365.html

республика хакасия

магаданская область

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика хакасия, магаданская область, республика тыва