https://ria.ru/20210219/tempy-1598135761.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:06
2021-02-19T11:06
2021-02-19T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика хакасия
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,02%, 2. Еврейская автономная область 0,09%, 3. Магаданская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,1%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210219/zhizni-1598130365.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика хакасия, магаданская область, республика тыва