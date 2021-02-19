https://ria.ru/20210219/taksist-1598241971.html

Москвичи сообщили о стрелявшем в Лефортовском тоннеле таксисте

Москвичи сообщили о стрелявшем в Лефортовском тоннеле таксисте

Двое жителей столицы пожаловались на водителя, который якобы открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле после конфликта. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:48

2021-02-19T20:48

2021-02-19T22:06

москва

такси

стрельба

происшествия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Двое жителей столицы пожаловались на водителя, который якобы открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле после конфликта."Таксист влез в разговор между мной и моим спутником, мешал общению. Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать", — рассказал один из них "Вечерней Москве".По его словам, водитель такси остановил автомобиль в тоннеле и потребовал, чтобы они ушли. Собеседник газеты также отметил, что, после того как мужчины попытались забрать из машины свои вещи, таксист открыл огонь."Сел в автомобиль и уехал вместе с нашими вещами. Приблизительно через триста метров он их выбросил на дорогу", — добавил пассажир, посетовав на то, что в результате инцидента сломался его ноутбук.Мужчина подчеркнул, что уже написал заявление в полицию, то же самое сделал его друг.В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили изданию, что сейчас проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Сообщается, что в результате конфликта никто не пострадал.

https://ria.ru/20210218/maska-1598007330.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/strelba-1593710230.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, такси, стрельба, происшествия