Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/strim-1598165677.html
В МВД назвали "трэш-стримы" опасными для массового сознания
В МВД назвали "трэш-стримы" опасными для массового сознания
"Трэш-стримы" в интернете грозят ростом уровня агрессии в обществе и негативно влияют на массовое сознание, заявила замначальника отдела уголовного... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:48
2021-02-19T13:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Трэш-стримы" в интернете грозят ростом уровня агрессии в обществе и негативно влияют на массовое сознание, заявила замначальника отдела уголовного законодательства договорно-правового департамента МВД России Анна Земцова.По ее мнению, общественная опасность таких стримов "очевидна" - такой контент может привести к "увеличению общего уровня агрессии в обществе", формирует толерантное отношение к девиантному поведению, а также "формирует позитивный образ трэш-стримеров как успешных и креативных членов общества".Кроме того, они стимулируют также желание участвовать в трэш-стримах и в конечном итоге "негативно влияют на массовое сознание и поведение людей".Поэтому, по словам Земцовой, нужны "комплексные меры реагирования".Эта тема получила общественный резонанс после стрима московского видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию.Бригада скорой помощи констатировала смерть, а сам блогер был задержан по уголовному делу - по данным следствия, до этого он избил ее и выставил на мороз.После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы". В Роскомнадзоре поддержали эту инициативу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/strim-1595993776.html
https://ria.ru/20210203/arest-1595934994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

В МВД назвали "трэш-стримы" опасными для массового сознания

13:48 19.02.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Трэш-стримы" в интернете грозят ростом уровня агрессии в обществе и негативно влияют на массовое сознание, заявила замначальника отдела уголовного законодательства договорно-правового департамента МВД России Анна Земцова.
"Безусловно, вызвавшие в последнее время общественный резонанс онлайн-трансляции, которые сопровождались совершением противоправных деяний, требуют пристального внимания, поскольку происходит расширение зрительской аудитории, которая с интересом воспринимает жестокость и насилие и даже готова платить за подобное зрелище", - сказала Земцова в Совете Федерации на круглом столе "Влияние информационной среды на общественное сознание".
Кадр стрима - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 12:50
Названы возможные сроки принятия закона о запрете трэш-стримов
По ее мнению, общественная опасность таких стримов "очевидна" - такой контент может привести к "увеличению общего уровня агрессии в обществе", формирует толерантное отношение к девиантному поведению, а также "формирует позитивный образ трэш-стримеров как успешных и креативных членов общества".
Кроме того, они стимулируют также желание участвовать в трэш-стримах и в конечном итоге "негативно влияют на массовое сознание и поведение людей".
Поэтому, по словам Земцовой, нужны "комплексные меры реагирования".
Скриншот видео с допроса стримера Стаса Reeflay - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 22:35
Суд продлил арест Reeflay по делу о смерти девушки во время стрима
Эта тема получила общественный резонанс после стрима московского видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию.
Бригада скорой помощи констатировала смерть, а сам блогер был задержан по уголовному делу - по данным следствия, до этого он избил ее и выставил на мороз.
После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы". В Роскомнадзоре поддержали эту инициативу.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния