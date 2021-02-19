https://ria.ru/20210219/strim-1598165677.html
В МВД назвали "трэш-стримы" опасными для массового сознания
В МВД назвали "трэш-стримы" опасными для массового сознания
"Трэш-стримы" в интернете грозят ростом уровня агрессии в обществе и негативно влияют на массовое сознание, заявила замначальника отдела уголовного... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:48
2021-02-19T13:48
2021-02-19T13:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Трэш-стримы" в интернете грозят ростом уровня агрессии в обществе и негативно влияют на массовое сознание, заявила замначальника отдела уголовного законодательства договорно-правового департамента МВД России Анна Земцова.По ее мнению, общественная опасность таких стримов "очевидна" - такой контент может привести к "увеличению общего уровня агрессии в обществе", формирует толерантное отношение к девиантному поведению, а также "формирует позитивный образ трэш-стримеров как успешных и креативных членов общества".Кроме того, они стимулируют также желание участвовать в трэш-стримах и в конечном итоге "негативно влияют на массовое сознание и поведение людей".Поэтому, по словам Земцовой, нужны "комплексные меры реагирования".Эта тема получила общественный резонанс после стрима московского видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию.Бригада скорой помощи констатировала смерть, а сам блогер был задержан по уголовному делу - по данным следствия, до этого он избил ее и выставил на мороз.После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы". В Роскомнадзоре поддержали эту инициативу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/strim-1595993776.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
"Трэш-стримы" в интернете грозят ростом уровня агрессии в обществе и негативно влияют на массовое сознание, заявила замначальника отдела уголовного законодательства договорно-правового департамента МВД России
Анна Земцова.
"Безусловно, вызвавшие в последнее время общественный резонанс онлайн-трансляции, которые сопровождались совершением противоправных деяний, требуют пристального внимания, поскольку происходит расширение зрительской аудитории, которая с интересом воспринимает жестокость и насилие и даже готова платить за подобное зрелище", - сказала Земцова в Совете Федерации на круглом столе "Влияние информационной среды на общественное сознание".
По ее мнению, общественная опасность таких стримов "очевидна" - такой контент может привести к "увеличению общего уровня агрессии в обществе", формирует толерантное отношение к девиантному поведению, а также "формирует позитивный образ трэш-стримеров как успешных и креативных членов общества".
Кроме того, они стимулируют также желание участвовать в трэш-стримах и в конечном итоге "негативно влияют на массовое сознание и поведение людей".
Поэтому, по словам Земцовой, нужны "комплексные меры реагирования".
Эта тема получила общественный резонанс после стрима московского видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию.
Бригада скорой помощи констатировала смерть, а сам блогер был задержан по уголовному делу - по данным следствия, до этого он избил ее и выставил на мороз.
После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы". В Роскомнадзоре
поддержали эту инициативу.