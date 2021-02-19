https://ria.ru/20210219/strim-1598165677.html

В МВД назвали "трэш-стримы" опасными для массового сознания

В МВД назвали "трэш-стримы" опасными для массового сознания

"Трэш-стримы" в интернете грозят ростом уровня агрессии в обществе и негативно влияют на массовое сознание, заявила замначальника отдела уголовного... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:48

2021-02-19T13:48

2021-02-19T13:48

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Трэш-стримы" в интернете грозят ростом уровня агрессии в обществе и негативно влияют на массовое сознание, заявила замначальника отдела уголовного законодательства договорно-правового департамента МВД России Анна Земцова.По ее мнению, общественная опасность таких стримов "очевидна" - такой контент может привести к "увеличению общего уровня агрессии в обществе", формирует толерантное отношение к девиантному поведению, а также "формирует позитивный образ трэш-стримеров как успешных и креативных членов общества".Кроме того, они стимулируют также желание участвовать в трэш-стримах и в конечном итоге "негативно влияют на массовое сознание и поведение людей".Поэтому, по словам Земцовой, нужны "комплексные меры реагирования".Эта тема получила общественный резонанс после стрима московского видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию.Бригада скорой помощи констатировала смерть, а сам блогер был задержан по уголовному делу - по данным следствия, до этого он избил ее и выставил на мороз.После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы". В Роскомнадзоре поддержали эту инициативу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/strim-1595993776.html

https://ria.ru/20210203/arest-1595934994.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество