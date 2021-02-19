На Ставрополье две девочки провалились под лед
ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело после трагедии в Буденновском округе, где под лед провалились две девочки, одну из которых удалось спасти, сообщает следственное управление СК по региону.
"В пятницу... поступило сообщение об утоплении в озере Буйвола Буденновского округа 11-летней девочки. По данным следствия, девочка провалилась под лёд в воду, гуляя вместе со своей подругой. Вторую девочку спасатели извлекли из воды в бессознательном состоянии. Ребёнок помещен в реанимацию больницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности".
"Следователь СКР провел осмотр места происшествия, допросил очевидцев, назначил судебные экспертизы. Сейчас следствие устанавливает данные об объекте, где произошло происшествие, и ответственных за безопасность на нем лицах", - добавили в СК.
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Как сообщил на своей странице в Instagram глава Буденновского округа Андрей Соколов поисково-спасательные работы будут продолжены, так как имелась информация о том, что под лед могли провалиться несколько подростков.
"Водолазы обнаружили и доставили на берег тело утонувшей девочки. Выражаю родным и близким погибшей свои глубокие соболезнования. Поскольку имелась информация о том, что под лед могли провалиться несколько подростков, поисково-спасательные работы будут продолжены", - написал Соколов.
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