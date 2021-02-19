https://ria.ru/20210219/srok-1598136996.html

Жительница Пермского края получила срок за избиение дочери

Жительница Пермского края получила срок за избиение дочери

Жительница Пермского края приговорена к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за избиение дочери и содержание притона, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:14

2021-02-19T11:14

2021-02-19T11:16

пермский краевой суд

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Жительница Пермского края приговорена к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за избиение дочери и содержание притона, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.По данным ведомства, в начале 2020 года в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на свою знакомую, оставившую ей пять дней назад "буквально на пару часов" своих двух дочерей младшего школьного возраста и до сих пор их не забравшую. Правоохранителям сёстры рассказали, что их мама вместе со знакомыми употребляла наркотики. Инспекторы по делам несовершеннолетних увезли детей в специализированный центр, известив об этом 36-летнюю мать. Она не предприняла попыток по возвращению дочерей в семью и лишь один раз их навестила.Уточняется, что мать девочек приговорили к лишению свободы сроком на 2 года 4 месяца, но женщина обжаловала приговор. В краевом управлении МВД добавили, что накануне Пермский краевой суд (вышестоящая инстанция) рассмотрел дело и оставил вынесенный ранее приговор без изменения.По словам сотрудников полиции, сейчас судьбой сестёр занимаются органы опеки, за год девочки изменились в лучшую сторону: стали открытыми, влились в коллектив одноклассников и проявляют большой интерес к учебе.

https://ria.ru/20210201/izbienie-1595589044.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский краевой суд, пермский край, происшествия