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Жительница Пермского края получила срок за избиение дочери
Жительница Пермского края получила срок за избиение дочери
Жительница Пермского края приговорена к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за избиение дочери и содержание притона, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:14
2021-02-19T11:14
2021-02-19T11:16
пермский краевой суд
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Жительница Пермского края приговорена к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за избиение дочери и содержание притона, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.По данным ведомства, в начале 2020 года в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на свою знакомую, оставившую ей пять дней назад "буквально на пару часов" своих двух дочерей младшего школьного возраста и до сих пор их не забравшую. Правоохранителям сёстры рассказали, что их мама вместе со знакомыми употребляла наркотики. Инспекторы по делам несовершеннолетних увезли детей в специализированный центр, известив об этом 36-летнюю мать. Она не предприняла попыток по возвращению дочерей в семью и лишь один раз их навестила.Уточняется, что мать девочек приговорили к лишению свободы сроком на 2 года 4 месяца, но женщина обжаловала приговор. В краевом управлении МВД добавили, что накануне Пермский краевой суд (вышестоящая инстанция) рассмотрел дело и оставил вынесенный ранее приговор без изменения.По словам сотрудников полиции, сейчас судьбой сестёр занимаются органы опеки, за год девочки изменились в лучшую сторону: стали открытыми, влились в коллектив одноклассников и проявляют большой интерес к учебе.
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пермский краевой суд, пермский край, происшествия
ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости.
Жительница Пермского края
приговорена к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за избиение дочери и содержание притона, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, в начале 2020 года в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на свою знакомую, оставившую ей пять дней назад "буквально на пару часов" своих двух дочерей младшего школьного возраста и до сих пор их не забравшую. Правоохранителям сёстры рассказали, что их мама вместе со знакомыми употребляла наркотики. Инспекторы по делам несовершеннолетних увезли детей в специализированный центр, известив об этом 36-летнюю мать. Она не предприняла попыток по возвращению дочерей в семью и лишь один раз их навестила.
"Полиция выявили факты жестокого обращения со стороны матери в отношении одной из дочерей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. В октябре прошлого года… женщину признали виновной по части 1 статьи 232 ("Организация или содержание притонов") и в двух эпизодах по статье 116.1 ("Нанесение побоев") Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мать девочек приговорили к лишению свободы сроком на 2 года 4 месяца, но женщина обжаловала приговор. В краевом управлении МВД добавили, что накануне Пермский краевой суд
(вышестоящая инстанция) рассмотрел дело и оставил вынесенный ранее приговор без изменения.
По словам сотрудников полиции, сейчас судьбой сестёр занимаются органы опеки, за год девочки изменились в лучшую сторону: стали открытыми, влились в коллектив одноклассников и проявляют большой интерес к учебе.