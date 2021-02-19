https://ria.ru/20210219/soglashenie-1598200673.html

В МИД прокомментировали возвращение США в Парижское соглашение по климату

В МИД прокомментировали возвращение США в Парижское соглашение по климату

Москва приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату, заявили РИА Новости в российском МИД. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:50

2021-02-19T16:50

2021-02-19T18:21

сергей вершинин

энтони блинкен

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату, заявили РИА Новости в российском МИД.США в пятницу возвращаются в Парижское соглашение по климату по истечении 30 дней с подачи официального уведомления об этом, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена на сайте госдепа."Мы приветствуем этот шаг", - заявили в российском дипведомстве.Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин ранее заявил РИА Новости, что Москва открыта к диалогу с США по теме климата, надеется на деполитизированный подход. При этом он подчеркнул, что российская сторона ответственно подходит к вопросу борьбы с негативными последствиями изменения климата.Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.США при администрации Дональда Трампа вышли из ряда международных форматов и договоренностей, в том числе из Парижского соглашения по климату. Джо Байден в ходе избирательной кампании заявил, что одной из главных целей его президентства будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение. Байден назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения.

https://ria.ru/20201219/komanda-1590075038.html

https://ria.ru/20210127/klimat-1594872223.html

вашингтон (город)

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вершинин, энтони блинкен, джо байден, вашингтон (город), россия, москва, сша, в мире