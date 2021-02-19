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Эксперт объяснил, как снегопад усложнил жизнь животных в московских лесах
Эксперт объяснил, как снегопад усложнил жизнь животных в московских лесах
Птицам и некоторым другим животным стало сложнее находить пропитание в лесных массивах Москвы из-за высокого снежного покрова, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:26
2021-02-19T09:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей бурмистров
городское хозяйство москвы
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Птицам и некоторым другим животным стало сложнее находить пропитание в лесных массивах Москвы из-за высокого снежного покрова, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что на праздники в Москву вновь придет снегопад, сугробы в городе подрастут до 60-65 сантиметров, что вдвое выше нормы, а в Подмосковье - местами до 70-80 сантиметров."Снежный покров не то, чтобы лишил птиц и животных еды, но сильно осложнил питание в лесах. Птицам в этой ситуации даже в чем-то легче, потому что на деревьях висят дикие яблоки, семена, шишки, да и перелетать им полегче. Сложно птицам, которые питаются находящимися под толстым слоем снега семенами дикорастущих кустарников и трав. Крупным животным сложнее найти пропитание. Косулям просто тяжело ходить по такому насту, они, как правило, стоят очень долго, им трудно добираться до корма. А если снег выше пояса, - они сильно устают, они становятся легкой добычей. Лисам тяжело добраться до мышей, которые под снегом бегают, поэтому лисы пошли к людям, туда, где они могут бегать по проезжей части, по расчищенным тропинкам, туда где есть пища", - рассказал Бурмистров.По его словам, так как на дворе февраль, третий зимний месяц, кормовая база в лесных массивах снизилась, съедено все, что можно, и именно сейчас как никогда нужна подкормка. "Не просто пшено и хлеб, а кому-то сало, кому-то семечки нежареные, можно купить специализированные смеси для птиц. Люди бы могли обратить внимание на это. К тому же, мороз, энергозатраты у птиц вырастают, корма надо больше, корм должен быть калорийный", - уточнил Бурмистров.По словам эксперта, сейчас в лесных массивах сложно всем, но москвичам советуют подкармливать только птиц. Копытных животных подкармливают специалисты департамента, а лисы и "сами разберутся".
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сергей бурмистров, городское хозяйство москвы, москва, московская область (подмосковье), общество

Эксперт объяснил, как снегопад усложнил жизнь животных в московских лесах

09:26 19.02.2021
 
© РИА Новости / Шнаак Ханс ГеоргБелка в Измайловском саду
Белка в Измайловском саду - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Шнаак Ханс Георг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Птицам и некоторым другим животным стало сложнее находить пропитание в лесных массивах Москвы из-за высокого снежного покрова, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что на праздники в Москву вновь придет снегопад, сугробы в городе подрастут до 60-65 сантиметров, что вдвое выше нормы, а в Подмосковье - местами до 70-80 сантиметров.
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"Снежный покров не то, чтобы лишил птиц и животных еды, но сильно осложнил питание в лесах. Птицам в этой ситуации даже в чем-то легче, потому что на деревьях висят дикие яблоки, семена, шишки, да и перелетать им полегче. Сложно птицам, которые питаются находящимися под толстым слоем снега семенами дикорастущих кустарников и трав. Крупным животным сложнее найти пропитание. Косулям просто тяжело ходить по такому насту, они, как правило, стоят очень долго, им трудно добираться до корма. А если снег выше пояса, - они сильно устают, они становятся легкой добычей. Лисам тяжело добраться до мышей, которые под снегом бегают, поэтому лисы пошли к людям, туда, где они могут бегать по проезжей части, по расчищенным тропинкам, туда где есть пища", - рассказал Бурмистров.
По его словам, так как на дворе февраль, третий зимний месяц, кормовая база в лесных массивах снизилась, съедено все, что можно, и именно сейчас как никогда нужна подкормка. "Не просто пшено и хлеб, а кому-то сало, кому-то семечки нежареные, можно купить специализированные смеси для птиц. Люди бы могли обратить внимание на это. К тому же, мороз, энергозатраты у птиц вырастают, корма надо больше, корм должен быть калорийный", - уточнил Бурмистров.
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По словам эксперта, сейчас в лесных массивах сложно всем, но москвичам советуют подкармливать только птиц. Копытных животных подкармливают специалисты департамента, а лисы и "сами разберутся".
"И если вы начали подкармливать, не бросайте делать этого до весны, до момента схода снежного покрова", - заключил собеседник агентства.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей БурмистровГородское хозяйство МосквыМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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