https://ria.ru/20210219/skhimonakh-1598252119.html

Суд отказал бывшему схимонаху Сергию в участии в споре за монастырь

Суд отказал бывшему схимонаху Сергию в участии в споре за монастырь

Арбитражный суд Свердловской области отказал бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) в участии в споре с екатеринбургской епархией за право собственности... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T22:42

2021-02-19T22:42

2021-02-19T22:42

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

семнадцатый арбитражный апелляционный суд

москва

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области отказал бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) в участии в споре с екатеринбургской епархией за право собственности на Среднеуральский монастырь, говорится в документах на сайте суда.Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Десятого февраля суд признал за екатеринбургской епархией право собственности на монастырь, ранее подконтрольный Сергию.Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок. Суд также отказал десяти монахиням в привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, отмечается в материалах дела.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210218/vzyatki-1598016858.html

https://ria.ru/20210125/romanov-1594440905.html

москва

свердловская область

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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), семнадцатый арбитражный апелляционный суд, москва, свердловская область, происшествия