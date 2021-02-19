Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210219/skhimonakh-1598252119.html
Суд отказал бывшему схимонаху Сергию в участии в споре за монастырь
Суд отказал бывшему схимонаху Сергию в участии в споре за монастырь
Арбитражный суд Свердловской области отказал бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) в участии в споре с екатеринбургской епархией за право собственности... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:42
2021-02-19T22:42
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
семнадцатый арбитражный апелляционный суд
москва
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591456330_0:0:1227:691_1920x0_80_0_0_927864a97b36b062c73b4e312161f2ed.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области отказал бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) в участии в споре с екатеринбургской епархией за право собственности на Среднеуральский монастырь, говорится в документах на сайте суда.Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Десятого февраля суд признал за екатеринбургской епархией право собственности на монастырь, ранее подконтрольный Сергию.Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок. Суд также отказал десяти монахиням в привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, отмечается в материалах дела.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://ria.ru/20210218/vzyatki-1598016858.html
https://ria.ru/20210125/romanov-1594440905.html
москва
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591456330_55:0:1176:841_1920x0_80_0_0_96ab248f6d3675a77e5f09f934de96fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), семнадцатый арбитражный апелляционный суд, москва, свердловская область, происшествия

Суд отказал бывшему схимонаху Сергию в участии в споре за монастырь

22:42 19.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области отказал бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) в участии в споре с екатеринбургской епархией за право собственности на Среднеуральский монастырь, говорится в документах на сайте суда.
Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Десятого февраля суд признал за екатеринбургской епархией право собственности на монастырь, ранее подконтрольный Сергию.

"В удовлетворении ходатайства Романова Николая Васильевича (схиигумена Сергия) о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, отказать", - уточняется в определении суда.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок. Суд также отказал десяти монахиням в привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, отмечается в материалах дела.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 14:22
Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 11:34Религия и мировоззрение
Видео проповедей бывшего схиигумена Сергия удалены с Youtube-канала
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Семнадцатый арбитражный апелляционный судМоскваСвердловская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния