Суд отказал бывшему схимонаху Сергию в участии в споре за монастырь
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области отказал бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) в участии в споре с екатеринбургской епархией за право собственности на Среднеуральский монастырь, говорится в документах на сайте суда.
Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Десятого февраля суд признал за екатеринбургской епархией право собственности на монастырь, ранее подконтрольный Сергию.
"В удовлетворении ходатайства Романова Николая Васильевича (схиигумена Сергия) о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, отказать", - уточняется в определении суда.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок. Суд также отказал десяти монахиням в привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, отмечается в материалах дела.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.