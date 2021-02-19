Открытие второго набора в "Школу фермера" в онлайн-формате
24 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет торжественное открытие второго набора в "Школу фермера" в онлайн-формате.
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Участники:
- заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ;
- председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис ЛИСТОВ;
- вице-премьер Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства РБ Ильшат ФАЗРАХМАНОВ;
- губернатор Брянской области Андрей СЕДОВ;
- заместитель губернатора Волгоградской области Василий ИВАНОВ;
- губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ;
- губернатор Курской области Роман СТАРОВОЙТ;
- губернатор Орловской области Андрей КЛЫЧКОВ;
- губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ;
- губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ;
- губернатор Тамбовской области Александр НИКИТИН;
- глава Чувашской Республики Олег НИКОЛАЕВ;
- заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства области Евгений ЛЕЩЕНКО;
- заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат ЗАББАРОВ;
- заместитель председателя правительства Удмуртской Республики, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга АБРАМОВА;
- заместитель председателя правительства Саратовской области, министр сельского хозяйства области Роман КОВАЛЬСКИЙ.
"Школа фермера" - это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства.
В рамках второго набора "Школа фермера" откроет двери в Волгоградской, Орловской, Тамбовской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Курской, Саратовской и Брянской областях, а также в Ставропольском крае, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Чувашской Республике. При этом Башкортостан, Ставропольский край и Новосибирская область принимают участие в проекте во второй раз: эти регионы наравне с Московской областью были участниками первой волны обучения осенью 2020 года.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ;
- председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис ЛИСТОВ;
- вице-премьер Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства РБ Ильшат ФАЗРАХМАНОВ;
- губернатор Брянской области Андрей СЕДОВ;
- заместитель губернатора Волгоградской области Василий ИВАНОВ;
- губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ;
- губернатор Курской области Роман СТАРОВОЙТ;
- губернатор Орловской области Андрей КЛЫЧКОВ;
- губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ;
- губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ;
- губернатор Тамбовской области Александр НИКИТИН;
- глава Чувашской Республики Олег НИКОЛАЕВ;
- заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства области Евгений ЛЕЩЕНКО;
- заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат ЗАББАРОВ;
- заместитель председателя правительства Удмуртской Республики, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга АБРАМОВА;
- заместитель председателя правительства Саратовской области, министр сельского хозяйства области Роман КОВАЛЬСКИЙ.
"Школа фермера" - это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства.
В рамках второго набора "Школа фермера" откроет двери в Волгоградской, Орловской, Тамбовской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Курской, Саратовской и Брянской областях, а также в Ставропольском крае, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Чувашской Республике. При этом Башкортостан, Ставропольский край и Новосибирская область принимают участие в проекте во второй раз: эти регионы наравне с Московской областью были участниками первой волны обучения осенью 2020 года.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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