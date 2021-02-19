https://ria.ru/20210219/shkola-fermerov-1598211940.html

Открытие второго набора в "Школу фермера" в онлайн-формате

Открытие второго набора в "Школу фермера" в онлайн-формате

24 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет торжественное открытие второго набора в "Школу фермера" в онлайн-формате.

2021-02-19T17:43

2021-02-19T17:43

2021-02-19T17:43

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ;- председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис ЛИСТОВ;- вице-премьер Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства РБ Ильшат ФАЗРАХМАНОВ;- губернатор Брянской области Андрей СЕДОВ;- заместитель губернатора Волгоградской области Василий ИВАНОВ;- губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ;- губернатор Курской области Роман СТАРОВОЙТ;- губернатор Орловской области Андрей КЛЫЧКОВ;- губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ;- губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ;- губернатор Тамбовской области Александр НИКИТИН;- глава Чувашской Республики Олег НИКОЛАЕВ;- заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства области Евгений ЛЕЩЕНКО;- заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат ЗАББАРОВ;- заместитель председателя правительства Удмуртской Республики, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга АБРАМОВА;- заместитель председателя правительства Саратовской области, министр сельского хозяйства области Роман КОВАЛЬСКИЙ."Школа фермера" - это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства.В рамках второго набора "Школа фермера" откроет двери в Волгоградской, Орловской, Тамбовской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Курской, Саратовской и Брянской областях, а также в Ставропольском крае, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Чувашской Республике. При этом Башкортостан, Ставропольский край и Новосибирская область принимают участие в проекте во второй раз: эти регионы наравне с Московской областью были участниками первой волны обучения осенью 2020 года.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы