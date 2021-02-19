https://ria.ru/20210219/serbiya-1598170818.html

В УПЦ надеются на укрепление отношений с Сербской церковью

В УПЦ надеются на укрепление отношений с Сербской церковью

В Украинской православной церкви надеются на дальнейшее укрепление братских отношений с Сербской церковью после избрания нового патриарха, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:20

2021-02-19T14:20

2021-02-19T14:20

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В Украинской православной церкви надеются на дальнейшее укрепление братских отношений с Сербской церковью после избрания нового патриарха, заявил в пятницу предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.В четверг Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал 46-го патриарха Сербского, им стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий."От полноты Украинской православной церкви и от моего смирения лично примите сердечные поздравления с избранием и интронизацией на первосвятительский престол Сербских патриархов. <...> При сем уповаем, что добрые братские отношения, сложившиеся между Сербской и Украинской православными церквами, при вашем предстоятельском служении будут развиваться и укрепляться во Христе", - написал митрополит Онуфрий к Сербскому патриарху в поздравительном адресе, который был опубликован в пятницу на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.Он отметил, что митрополит Порфирий поставлен на предстоятельское служение Сербской церкви в непростое время, "когда всеправославное единство пребывает в глубоком кризисе, а христианские ценности во всем мире нивелируются и подменяются идеями ложного гуманизма"."Однако, зная вас как архипастыря достойного, делателя неукоризненного, верно преподающего слово истины (2 Тим. 2:15), а также как поборника сохранения канонического порядка в Православной церкви, мы радуемся вместе со всей полнотой святой Сербской церкви о вашем избрании и молимся о даровании вам крепости и силы для совершения возложенного на вас высокого и ответственного предстоятельского служения", - заключил предстоятель УПЦ.Ранее заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви приветствуют избрание митрополита Загребско-Люблянского Порфирия патриархом Сербским, исходят из преемственности позиции Сербской православной церкви в вопросе украинского раскола, и с оптимизмом смотрят на развитие двусторонних отношений Церквей.Предыдущий патриарх Сербский Ириней скончался от последствий COVID-19 в военной больнице в Белграде 20 ноября. Ранее Николай Балашов назвал смерть патриарха Иринея "великой утратой" не только для Сербской православной церкви, но и для всего мирового православного сообщества. По его словам, патриарх Ириней выступал в защиту притесненных, в том числе на Украине, был верным другом Русской церкви, отстаивал единство Сербской церкви и мировой православной семьи.

https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598085403.html

https://ria.ru/20210219/patriarkh-1598104941.html

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религия, сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, николай балашов, русская православная церковь, белград (город), украина