https://ria.ru/20210219/sdelka-1598108411.html

Reuters: США готовы обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку

Reuters: США готовы обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку

США готовы обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку на организованных Евросоюзом переговорах. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T01:34

2021-02-19T01:34

2021-02-19T03:37

россия

евросоюз

магатэ

великобритания

москва

франция

германия

китай

тегеран (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564860493_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_295b7115325e14ee0b8292a8b84d1bb1.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США готовы обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку на организованных Евросоюзом переговорах.Ранее представитель ЕС сообщил о подготовке встречи "шестерки" по данному вопросу.Газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что такая встреча в очном формате может быть организована в ближайшие несколько недель.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210211/sanktsii-1596947761.html

россия

великобритания

москва

франция

германия

китай

тегеран (город)

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, магатэ, великобритания, москва, франция, германия, китай, тегеран (город), иран, сша, в мире