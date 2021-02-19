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В Бийске двое рабочих оказались в реанимации после аварии на ТЭЦ
В Бийске двое рабочих оказались в реанимации после аварии на ТЭЦ
Вспышка пылевоздушной смеси произошла на Бийской ТЭЦ вечером в четверг, двое рабочих оказались в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает Сибирская генерирующая РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:22
2021-02-19T09:22
2021-02-19T09:22
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бийск
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 19 фев - РИА Новости. Вспышка пылевоздушной смеси произошла на Бийской ТЭЦ вечером в четверг, двое рабочих оказались в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК) в своем Telegram-канале.Уточняется, что сотрудники ТЭЦ действовали по инструкции и сообщили о произошедшем в МЧС. Спасатели и скорая помочь помощь оперативно прибыли на место."Работа станции стабильна, угрозы теплоснабжению нет. Причины происшедшего выясняются. Для этого создана специальная комиссия", - резюмируют в СГК.Бийск является вторым по величине городом Алтайского края.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бийск, алтайский край, происшествия