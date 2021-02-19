https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598224028.html

В Латвии призвали ввести новые санкции против России из-за Навального

В Латвии призвали ввести новые санкции против России из-за Навального

Kомиссия сейма Латвии по делам Европы утвердила позицию республики, предусматривающую поддержку введения новых санкций ЕС в отношении России, в особенности... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:51

2021-02-19T18:51

2021-02-19T18:51

россия

жозеп боррель

алексей навальный

евросоюз

латвия

в мире

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РИГА, 19 фев – РИА Новости. Kомиссия сейма Латвии по делам Европы утвердила позицию республики, предусматривающую поддержку введения новых санкций ЕС в отношении России, в особенности против тех, кто причастен к преследованию Алексея Навального и других оппозиционеров, заявила журналистам глава комиссии Андра Терауда.В Латвии, являющейся парламентской республикой, у законодательного органа есть полномочия одобрять введение санкций.Европейский Союз готовится в марте ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса, в результате которого оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок наказания был заменен на реальный.ЕС может заморозить банковские счета ряда физических лиц, а также запретить им въезд на территорию Евросоюза.По возвращении из Москвы глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге, что страны ЕС рассмотрят вопрос о расширении санкций против России в связи с ситуацией с правами человека. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем 22 февраля совете министров иностранных дел Евросоюза. При этом Боррель указал, что ограничительные меры могут быть приняты в рамках нового режима глобальных санкций Евросоюза за нарушение прав человека, который был утвержден в конце прошлого года и еще ни разу не применялся.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.

https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598201297.html

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, латвия, в мире