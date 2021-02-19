США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
ООН, 19 фев – РИА Новости. США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности.
Миллс, пишет, что от лица правительства США уведомляет СБ о том, что Вашингтон отзывает направленные ранее письма.
"Видение США заключается в том, что меры, указанные в параграфах 7, 8, а также с 16 по 20 резолюции 2231, остаются в силе", - говорится в письме.
В параграфе 7 резолюции 2231, которая регламентировала создание СВПД, говорится как раз об отмене действия резолюций, вводивших ряд санкций против Ирана.
В письме сказано, что положения санкционных резолюций 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929, которые отменила резолюция 2231, остаются аннулированными.
В августе 2020 года госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ ООН жалобу о том, что Иран не исполняет положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД сочли тогда, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и выразили уверенность, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал тогда никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем администрация Дональда Трампа полагала, что процесс запущен и санкции против Ирана были восстановлены.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.