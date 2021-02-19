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https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598108833.html
США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана
США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана
США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T01:44
2021-02-19T01:44
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
дональд трамп
совет безопасности оон
оон
вашингтон (город)
иран
сша
в мире
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ООН, 19 фев – РИА Новости. США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности.Миллс, пишет, что от лица правительства США уведомляет СБ о том, что Вашингтон отзывает направленные ранее письма.В параграфе 7 резолюции 2231, которая регламентировала создание СВПД, говорится как раз об отмене действия резолюций, вводивших ряд санкций против Ирана.В письме сказано, что положения санкционных резолюций 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929, которые отменила резолюция 2231, остаются аннулированными.В августе 2020 года госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ ООН жалобу о том, что Иран не исполняет положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД сочли тогда, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и выразили уверенность, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал тогда никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем администрация Дональда Трампа полагала, что процесс запущен и санкции против Ирана были восстановлены.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, дональд трамп, совет безопасности оон, оон, вашингтон (город), иран, сша, в мире

США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана

01:44 19.02.2021
 
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Angela Weiss
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ООН, 19 фев – РИА Новости. США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности.
Миллс, пишет, что от лица правительства США уведомляет СБ о том, что Вашингтон отзывает направленные ранее письма.
"Видение США заключается в том, что меры, указанные в параграфах 7, 8, а также с 16 по 20 резолюции 2231, остаются в силе", - говорится в письме.
В параграфе 7 резолюции 2231, которая регламентировала создание СВПД, говорится как раз об отмене действия резолюций, вводивших ряд санкций против Ирана.
В письме сказано, что положения санкционных резолюций 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929, которые отменила резолюция 2231, остаются аннулированными.
В августе 2020 года госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ ООН жалобу о том, что Иран не исполняет положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД сочли тогда, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и выразили уверенность, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал тогда никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем администрация Дональда Трампа полагала, что процесс запущен и санкции против Ирана были восстановлены.
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Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоДональд ТрампСовет Безопасности ООНООНВашингтон (город)ИранСШАВ мире
 
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