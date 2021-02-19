https://ria.ru/20210219/samarskiy-universitet-1597878923.html

"Умное зрение" дронов станет лучше благодаря ученым из России и Армении

"Умное зрение" дронов станет лучше благодаря ученым из России и Армении

Оснастить автономным и недорогостоящим "умным зрением" спутники и беспилотники позволит разработка ученых Самарского национального исследовательского... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:00

2021-02-19T09:00

2021-02-19T09:00

технологии

наука

самарский университет

университетская наука

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Оснастить автономным и недорогостоящим "умным зрением" спутники и беспилотники позволит разработка ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) и их коллег из Армении. Созданный ими программный комплекс, по словам ученых, серьезно упростит массовое внедрение гиперспектральных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Спектрометры – устройства, позволяющие получать данные о составе вещества за счет разделения электромагнитных волн на множество отдельных каналов. Если в обычном фотоаппарате таких каналов всего три, то современные приборы, гиперспектрометры, способны давать информацию со 100 и более спектральных каналов. Цифровые гиперспектральные снимки, как сообщили ученые, называют "гиперкубами".Для распознавания образов, записанных в гиперкубах, сегодня используют нейронные сети, которые сравнивают изображения с данными из массива образцов. Хранение и обработка таких эталонных массивов требует больших ресурсов, при этом, как объяснили ученые, для анализа гиперкубов с разными типами объектов всякий раз приходится подбирать ключевой признак путем перебора.Преодолеть эти трудности и резко повысить скорость работы "умного зрения" поможет новый алгоритм, созданный командой ученых Самарского университета совместно с армянскими коллегами. По их словам, алгоритм позволяет заменить массив гиперспектральных образцов на заранее выверенный набор признаков, соответствующий текущей задаче дрона или спутника.Сегодня использование гиперспектрального "зрения" на наноспутниках и легких беспилотниках экономически невыгодно, так как требует хранения большого объема собираемых данных. Еще сложнее в полевых условиях передать эти данные на сервер для обработки нейросетью — это требует значительного времени и широкого канала связи. С внедрением нового алгоритма, уверены ученые, гиперспектральное "зрение" сможет работать в автономном режиме."Мы планируем в 2022 году выпустить прототип универсальной компьютерной системы, подстраивающейся под любые задачи анализа изображений путем автоматического отбора специальных информативных признаков. Подобная система существенно повысит эффективность решения многих прикладных задач в анализе цифровых изображений, в том числе в области геоинформатики, "умного" земледелия, дистанционного зондирования Земли и даже медицинской диагностики", — сообщил Куприянов.Проект получил грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и Комитета по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения (20-51-05008). Исследования проводились совместно со специалистами Российско-Армянского университета (г. Ереван).

https://ria.ru/20210119/samarskiy-universitet-1593627845.html

https://ria.ru/20201028/samarskiy-universitet-1581875872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента