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На Сахалине сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса

На Сахалине сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Антиковидные ограничения на количество людей в закрытых помещениях отменили на Сахалине в пятницу, кроме того, общепит больше не должен отодвигать столики на... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:30

2021-02-19T09:30

2021-02-19T09:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

валерий лимаренко

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев - РИА Новости. Антиковидные ограничения на количество людей в закрытых помещениях отменили на Сахалине в пятницу, кроме того, общепит больше не должен отодвигать столики на 1,5 метра, сообщается в Telegram-канале губернатора региона."Валерий Лимаренко снял очередные антиковидные ограничения. Губернатор отменил требование по количеству людей на мероприятиях в закрытых помещениях. С сегодняшнего дня предприятиям общепита больше не надо расставлять столы в полутора метрах друг от друга. Перестали также действовать ограничения по количеству человек, сидящих за одним столом", - сообщает пресс-служба главы региона.По последним данным в Сахалинской области 21 092 случая заболевания (+63 за сутки), 19 727 человек выписаны с выздоровлением, 34 умерших, 1331 человек проходят лечение.Прошли вакцинацию 23 988 человек, из них оба этапа - 11 378. Записано на прививку 13 935 человек.

сахалинская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валерий лимаренко, сахалинская область