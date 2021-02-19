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На Сахалине сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса
На Сахалине сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Антиковидные ограничения на количество людей в закрытых помещениях отменили на Сахалине в пятницу, кроме того, общепит больше не должен отодвигать столики на... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:30
2021-02-19T09:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев - РИА Новости. Антиковидные ограничения на количество людей в закрытых помещениях отменили на Сахалине в пятницу, кроме того, общепит больше не должен отодвигать столики на 1,5 метра, сообщается в Telegram-канале губернатора региона."Валерий Лимаренко снял очередные антиковидные ограничения. Губернатор отменил требование по количеству людей на мероприятиях в закрытых помещениях. С сегодняшнего дня предприятиям общепита больше не надо расставлять столы в полутора метрах друг от друга. Перестали также действовать ограничения по количеству человек, сидящих за одним столом", - сообщает пресс-служба главы региона.По последним данным в Сахалинской области 21 092 случая заболевания (+63 за сутки), 19 727 человек выписаны с выздоровлением, 34 умерших, 1331 человек проходят лечение.Прошли вакцинацию 23 988 человек, из них оба этапа - 11 378. Записано на прививку 13 935 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валерий лимаренко, сахалинская область

На Сахалине сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса

09:30 19.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВ Южно-Сахалинске после продолжительного снежного циклона
В Южно-Сахалинске после продолжительного снежного циклона - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев - РИА Новости. Антиковидные ограничения на количество людей в закрытых помещениях отменили на Сахалине в пятницу, кроме того, общепит больше не должен отодвигать столики на 1,5 метра, сообщается в Telegram-канале губернатора региона.
"Валерий Лимаренко снял очередные антиковидные ограничения. Губернатор отменил требование по количеству людей на мероприятиях в закрытых помещениях. С сегодняшнего дня предприятиям общепита больше не надо расставлять столы в полутора метрах друг от друга. Перестали также действовать ограничения по количеству человек, сидящих за одним столом", - сообщает пресс-служба главы региона.
По последним данным в Сахалинской области 21 092 случая заболевания (+63 за сутки), 19 727 человек выписаны с выздоровлением, 34 умерших, 1331 человек проходят лечение.
Прошли вакцинацию 23 988 человек, из них оба этапа - 11 378. Записано на прививку 13 935 человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинская область
 
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