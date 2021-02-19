https://ria.ru/20210219/rosaviatsiya-1598149272.html

Росавиация опровергла сообщения о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Росавиация опровергла сообщения о возобновлении чартерных рейсов в Египет

В Росавиации опровергли сообщения СМИ о скором восстановлении чартерного сообщения с Египтом. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:23

2021-02-19T12:23

2021-02-19T13:13

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Росавиации опровергли сообщения СМИ о скором восстановлении чартерного сообщения с Египтом.Ранее некоторые издания написали, что в ближайшее время появятся чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Первого февраля правительство России разрешило вылеты регулярных рейсов в Каир из регионов, до этого в египетскую столицу напрямую можно было попасть только из Москвы. На курорты по-прежнему придется добираться с пересадкой.Авиасообщение с Египтом приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Оно стало крупнейшим на территории республики, а также самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации — погибли 224 человека. Ответственность взяло на себя "Исламское государство"*.Решению о возобновлении полетов в 2018-м, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html

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