https://ria.ru/20210219/rim-1598175127.html

В Риме откроется для туристов самая большая в мире круглая гробница

В Риме откроется для туристов самая большая в мире круглая гробница

Мавзолей Августа, построенный в 28 году до нашей эры, весной вновь откроется после реставрации, длившейся 14 лет, сообщает Национальное агентство по туризму... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:03

2021-02-19T16:03

2021-02-19T16:03

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МОСКВА, 19 фев— РИА Новости. Мавзолей Августа, построенный в 28 году до нашей эры, весной вновь откроется после реставрации, длившейся 14 лет, сообщает Национальное агентство по туризму Италии (ENIT). Он будет доступен для посетителей с 1 марта. С этой даты и до 21 апреля 2021 года его можно будет осмотреть бесплатно по обязательной предварительной записи.Это самая большая в мире круглая гробница, ее диаметр составляет 87 метров. В ней находились урны с прахом самого Августа и членов императорской семьи.Однако на протяжении сотен лет здание служило разным целям. В Средние века оно выполняло роль крепости, в эпоху Возрождения здесь был разбит итальянский сад. В XVIII-XIX веках мавзолей был превращен в арену, а в первые десятилетия ХХ века стал зрительным залом. "В результате реставрационных работ он восстановлен в своей изначальной роли погребального сооружения", — пояснили в ENIT.

https://ria.ru/20210201/muzei-1595470418.html

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