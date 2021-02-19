Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210219/rim-1598175127.html
В Риме откроется для туристов самая большая в мире круглая гробница
В Риме откроется для туристов самая большая в мире круглая гробница
Мавзолей Августа, построенный в 28 году до нашей эры, весной вновь откроется после реставрации, длившейся 14 лет, сообщает Национальное агентство по туризму... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:03
2021-02-19T16:03
туризм
новости культуры
возрождение
новости - туризм
рим
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598161146_0:0:3159:1776_1920x0_80_0_0_ee5035b840021269a02e371f850fbbaa.jpg
МОСКВА, 19 фев— РИА Новости. Мавзолей Августа, построенный в 28 году до нашей эры, весной вновь откроется после реставрации, длившейся 14 лет, сообщает Национальное агентство по туризму Италии (ENIT). Он будет доступен для посетителей с 1 марта. С этой даты и до 21 апреля 2021 года его можно будет осмотреть бесплатно по обязательной предварительной записи.Это самая большая в мире круглая гробница, ее диаметр составляет 87 метров. В ней находились урны с прахом самого Августа и членов императорской семьи.Однако на протяжении сотен лет здание служило разным целям. В Средние века оно выполняло роль крепости, в эпоху Возрождения здесь был разбит итальянский сад. В XVIII-XIX веках мавзолей был превращен в арену, а в первые десятилетия ХХ века стал зрительным залом. "В результате реставрационных работ он восстановлен в своей изначальной роли погребального сооружения", — пояснили в ENIT.
https://ria.ru/20210201/muzei-1595470418.html
рим
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598161146_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_c9bbe5b3451682038e58cff93b0bffcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, возрождение, новости - туризм, рим, италия

В Риме откроется для туристов самая большая в мире круглая гробница

16:03 19.02.2021
 
© AP Photo / Domenico StinellisМавзолей Августа после реставрации
Мавзолей Августа после реставрации - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Domenico Stinellis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев— РИА Новости. Мавзолей Августа, построенный в 28 году до нашей эры, весной вновь откроется после реставрации, длившейся 14 лет, сообщает Национальное агентство по туризму Италии (ENIT).
Он будет доступен для посетителей с 1 марта. С этой даты и до 21 апреля 2021 года его можно будет осмотреть бесплатно по обязательной предварительной записи.
Это самая большая в мире круглая гробница, ее диаметр составляет 87 метров. В ней находились урны с прахом самого Августа и членов императорской семьи.
Однако на протяжении сотен лет здание служило разным целям. В Средние века оно выполняло роль крепости, в эпоху Возрождения здесь был разбит итальянский сад. В XVIII-XIX веках мавзолей был превращен в арену, а в первые десятилетия ХХ века стал зрительным залом.
"В результате реставрационных работ он восстановлен в своей изначальной роли погребального сооружения", — пояснили в ENIT.
Посетители в маски для лица в Римском Пантеоне. 9 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 16:25Культура
Почти все музеи Италии и Ватикана вновь открылись для публики
 
ТуризмНовости культурыВозрождениеНовости - ТуризмРимИталия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния