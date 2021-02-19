Партия Медведчука назвала санкции СНБО шагом к диктатуре
21:24 19.02.2021 (обновлено: 23:48 19.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. В украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" прокомментировали решение СНБО ввести санкции против одного из ее лидеров Виктора Медведчука, заявив, что страна "еще на шаг приблизилась к диктатуре".
Ранее в пятницу СНБО решил наложить ограничения на восемь физических и 19 юридических лиц, в том числе владельцев самолетов, летавших в Россию. В список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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"Оппозиционная платформа — За жизнь" оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", — говорится в заявлении пресс-службы партии.
Там подчеркнули, что будут всеми законными методами защищать демократию и конституцию и бороться за права соратников.
"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", — заключили в "Оппозиционной платформе — За жизнь".
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Среди ограничений, которые применили к телеканалам, — блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений.