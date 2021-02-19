https://ria.ru/20210219/repressii-1598245097.html

Партия Медведчука назвала санкции СНБО шагом к диктатуре

Партия Медведчука назвала санкции СНБО шагом к диктатуре

В украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" прокомментировали решение СНБО ввести санкции против одного из ее лидеров Виктора Медведчука, заявив,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:24

2021-02-19T21:24

2021-02-19T23:48

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

виктор медведчук

youtube

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. В украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" прокомментировали решение СНБО ввести санкции против одного из ее лидеров Виктора Медведчука, заявив, что страна "еще на шаг приблизилась к диктатуре".Ранее в пятницу СНБО решил наложить ограничения на восемь физических и 19 юридических лиц, в том числе владельцев самолетов, летавших в Россию. В список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко."Оппозиционная платформа — За жизнь" оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", — говорится в заявлении пресс-службы партии.Там подчеркнули, что будут всеми законными методами защищать демократию и конституцию и бороться за права соратников."Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", — заключили в "Оппозиционной платформе — За жизнь".В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Среди ограничений, которые применили к телеканалам, — блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595793557.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, youtube, владимир зеленский, украина, в мире